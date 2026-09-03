かわいすぎて大抜てき！ アイドル美女がOL風に清楚系、水着も初披露するグラビア！
結成わずか1年半のアイドルグループ「ROOKEY▼ROOKEYS」（▼は正式にはハート）の美登りみが、本日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）40号のセンターグラビアに登場した。
【写真】「今日好き」出演で話題のTikToker美女も 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
表紙と巻頭は、ドラマ『未婚詐欺～私の知らない彼の顔』の体当たり演技も大好評の注目俳優・和内璃乃が、大人気に応えて約3ヵ月で2度目の登場。爽やかな北海道の青空のもと、パワーアップした最強のビジュアルと魅惑のボディを大胆披露。かわいすぎてセクシーすぎる最新グラビアは要チェックだ。
センターグラビアには、まだ結成1年半のアイドルグループ「ROOKEY▼ROOKEYS」（▼は正式にはハート）から、ただただかわいすぎて大抜てきの美登りみがに登場。誌面初披露の水着姿はもちろんアイドル風、OL風、清楚系などなど彼女の魅力をさまざまな角度から検証する。
巻末グラビアには、前回のグラビアが大反響だった元STU48の清純派声優・由良朱合が再登場。今までで一番かわいいい姿からちょっと背伸びした大胆な姿まで…！ 由良朱合、仕上がっている！ デジタル写真集を「WEB ヤンジャン＋」で購入すると限定直筆メッセージ＆アザーカット付き。
次世代ヒロイン発掘企画「YJブルーム」には、TikTokで注目を集め、大人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）へ出演し、アイドルデビューまで果たした永瀬碧が登場する。
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