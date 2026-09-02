サンドラ・ブロック ×ニコール・キッドマンが華麗に降臨『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』特報解禁 11.27日本公開決定
サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演する映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』の日本公開日が11月27日と決まった。併せて、ポスタービジュアルと特報が解禁された。
【動画】『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』特報
本作は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開く姿を描いた1999年公開の映画『プラクティカル・マジック』の27年ぶりの続編。
監督を務めるのは、『未来を生きる君たちへ』で第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビア。繊細でナチュラルな映像美で、独自の世界観を鮮やかに描き出す。
特報映像は、自身の娘に受け継がれた魔女としての呪いと力により、家族に迫る脅威を感じさせる映像となっている。普通の人生を生きられないという葛藤、自分たちにかけられた呪いと生まれ持つ力に悩まされ続けている姉妹たち。それでも、自分らしく生きていくと立ち向かう様子が描かれている。
ポスタービジュアルは、「ありのままの私たちで、生きていく」というコピーと共に、27年ぶりに帰ってきたサリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール・キッドマン）、二人の魔女が優しくも決意を宿した瞳で、自分たちの運命のその先を見つめているかのような仕上がりとなっている。さらに、サリーの二人の娘も寄り添うように描かれ、魔女として生きていくこの家族の〈愛と絆〉の強さを感じさせるビジュアルとなっている。
映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、11月27日より公開。
【動画】『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』特報
本作は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開く姿を描いた1999年公開の映画『プラクティカル・マジック』の27年ぶりの続編。
特報映像は、自身の娘に受け継がれた魔女としての呪いと力により、家族に迫る脅威を感じさせる映像となっている。普通の人生を生きられないという葛藤、自分たちにかけられた呪いと生まれ持つ力に悩まされ続けている姉妹たち。それでも、自分らしく生きていくと立ち向かう様子が描かれている。
ポスタービジュアルは、「ありのままの私たちで、生きていく」というコピーと共に、27年ぶりに帰ってきたサリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール・キッドマン）、二人の魔女が優しくも決意を宿した瞳で、自分たちの運命のその先を見つめているかのような仕上がりとなっている。さらに、サリーの二人の娘も寄り添うように描かれ、魔女として生きていくこの家族の〈愛と絆〉の強さを感じさせるビジュアルとなっている。
映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、11月27日より公開。