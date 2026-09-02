一度目にしてしまったらしばらく頭が混乱しそうなシュールなオブジェが、X上で注目を集めている。

【話題のポスト】175.7万表示、6.4万いいねの〝名画になったマグロ〟

「真珠の耳飾りの」

2026年8月24日、近畿大学の公式Xアカウント（＠kinkidaigakuPR）がそんな呟きと共に投稿したのは、大きなマグロのレプリカの写真だ。

まるで本物そっくりの見た目だが......なぜか頭に、青と黄色の布が被せられている。そして胸ビレの部分には、球状のアクセサリーのようなものが。

この色合いに組み合わせ、なんだか既視感がある。添えられている呟きと合わせて考えてみると......もしかしてこれ、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」のオマージュ！？

Jタウンネット記者は26日、なぜか名画のコスプレをしたマグロについて、近畿大学に話を聞いた。

ネットの海も泳ぎこなす

注目を集めたのは、東大阪キャンパス内に設置されている「23年養殖クロマグロ原寸大レプリカ」。取材に応じた近畿大学広報室の職員によると、全長253センチメートルのクロマグロの大きさを再現した原寸大レプリカだ。

同大学は1970年からクロマグロの研究を開始し、2002年には世界初の完全養殖も達成した。クロマグロは正にシンボルといってもいい存在だろう。

では、そんなクロマグロのレプリカが、なぜ"真珠の耳飾りのマグロ"に？ 広報室担当者によると、きっかけは大阪中之島美術館で開催中の「フェルメール展」が話題になっていたことだった。

近畿大学はこのマグロのことを「うちの子」だと思っていることが判明した。かなり可愛がられているようだ。

そして、トレンドという名の海流に乗った"真珠の耳飾りのマグロ"はX上で6万4000件以上のいいねのほか、こんな声を集めている。

また、耳飾りの位置にも注目が集まり「マグロの耳はどこなのか？」という疑問が多かったため、広報室担当者は急きょ近畿大学水産研究所に確認。所長の家戸敬太郎さんから貰った解説コメントも追加で投稿した。

「魚の頭蓋骨の内部、脳の近くの左右に内耳があり、その中にある耳石が振動することで音を感じ取ります。マグロには人間のような耳たぶや耳の穴はありません」（近畿大学公式Xの投稿より）

つまり、「耳飾り」ならぬ「ヒレ飾り」ということか。たしかに、位置的にはしっくりくるかも......シュールだけど。

「今回の投稿をきっかけに、本学が研究を続けているマグロについて、多くの方に興味を持っていただくことができて嬉しいです」（広報室担当者）

なお、当初は撮影のための一時的なコスプレだったが、X上などでの反響を鑑みて、フェルメール展が終わる9月27日までこのままにしておくことに決めたそうだ。

「9月27日はオープンキャンパス開催日でもあるため、どなたでもマグロにお会いいただけます。本学が養殖している、近大マグロとマダイの握りの無料試食会などもありますので、ぜひキャンパスにお越しください」（広報室担当者）

フェルメール展に行きたいけどチケットが取れない、とお悩みの読者の皆さん、代わりにいかが？