プーさんと触れ合う羽生結弦がかわいすぎ！ 『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック』メイキング動画公開
書店にて予約受付中の『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』（講談社）より、本書制作時のメイキング動画が初公開された。
【動画】『羽生結弦とくまのプーさん』のかわいいメイキングムービー
本書は、「くまのプーさん」原作デビュー100周年を迎える今年、プーさん好きとしても知られるプロフィギュアスケーターの羽生結弦とともに撮影したメモリーブック。完全受注生産品で、10月20日締め切りで書店、ネット書店で予約を受け付けている。書店到着予定日は2027年5月27日以降となる。
プーさんとともに歩んできた羽生の姿を40ページにわたり収録。普段の練習に使用しているアイスリンク仙台での姿や、自然あふれる屋外でのショットなどリラックス感のある表情を多数収めている。
本文では独占ロングインタビューも掲載。本書でしか読めない思いやエピソードが満載となっている。
「きせかえ衣装プーぬいぐるみ」は、羽生が着用した衣装2着、フリー「SEIMEI」およびショート「バラード 第1番」を、プーさんのぬいぐるみサイズにて完全再現。着せ替えられる仕様になっている。羽生と、実際に衣装デザインを手がけたデザイナーによる監修のもとに制作した。
さらに、羽生が手書きでプーさんへの思いをつづった手紙を複製レターとして同梱。オリジナルの封筒に入れて届ける。特大ポスターには、プーさんのぬいぐるみに囲まれる羽生の写真を採用。これまでメディアにほとんど出ることのなかった、私物のプーさんグッズとともに写っている。
『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』（講談社）は、10月20日まで予約受付中。価格2万2000円。
【動画】『羽生結弦とくまのプーさん』のかわいいメイキングムービー
本書は、「くまのプーさん」原作デビュー100周年を迎える今年、プーさん好きとしても知られるプロフィギュアスケーターの羽生結弦とともに撮影したメモリーブック。完全受注生産品で、10月20日締め切りで書店、ネット書店で予約を受け付けている。書店到着予定日は2027年5月27日以降となる。
本文では独占ロングインタビューも掲載。本書でしか読めない思いやエピソードが満載となっている。
「きせかえ衣装プーぬいぐるみ」は、羽生が着用した衣装2着、フリー「SEIMEI」およびショート「バラード 第1番」を、プーさんのぬいぐるみサイズにて完全再現。着せ替えられる仕様になっている。羽生と、実際に衣装デザインを手がけたデザイナーによる監修のもとに制作した。
さらに、羽生が手書きでプーさんへの思いをつづった手紙を複製レターとして同梱。オリジナルの封筒に入れて届ける。特大ポスターには、プーさんのぬいぐるみに囲まれる羽生の写真を採用。これまでメディアにほとんど出ることのなかった、私物のプーさんグッズとともに写っている。
『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』（講談社）は、10月20日まで予約受付中。価格2万2000円。