電池切れが一発で分かる！？ 自衛隊が伝授する“使える乾電池の見分け方”に「知らなかった！」
防災バッグの中に入れている乾電池がまだ使えるのか、電池切れなのかすぐに分からず困った経験はありませんか。自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）が9月1日に公式インスタグラムアカウントを更新。電池切れの乾電池を見分ける方法を紹介し、SNS上で話題となっています。
【画像】「えっ…！？」 これが「電池切れ」を一発で見分ける“裏技”です！
自衛隊は「今日は『防災の日』。モバイルバッテリーを備えている人は多いですが、実は『乾電池』も災害時の重要な備えです」「懐中電灯やラジオなど、停電したときに必要になるものにも乾電池が使われています」と投稿。
その上で「電池を一つずつ機器に入れて確認しなくても、簡単に見分ける方法があります」とコメントし、乾電池を落として確かめる方法をすすめています。乾電池を落とした際に跳ねる場合は電池切れ、ずっしり立つ場合は残量があると紹介しており、SNS上では「役に立つ」「これは知らなかった！これは覚えておくと便利ですね」「バッテリーチェック買わなくてよかった」などの声が上がっています。
「防災は『入れておけばOK』ではなく、いざという時にちゃんと使えるかまで確認するのが大切。今日、防災バッグの中身を今一度確認すると同時に電池もチェックしてみてください」とアドバイスしています。