海産物詰め合わせ「最初は3万円」断ったら“半額”に　“カニカニ詐欺”の被害者語る　断っても届けられたら専門家「事情説明し受け取り拒否」

「北海道でいま物産展をやっています。食べきれないほど入れて送りますよ」などと、言葉巧みに海産物を売りつけようとする電話が掛かってきたことはありませんか。

北海道・札幌市では7月から8月にかけて、内山北斗容疑者（31）ら男7人が逮捕・送検されました。

「北の都」や「北勝水産」と名乗り、「以前注文したことありますよね」などと嘘の電話をかけた詐欺などの疑いが持たれています。

購入したのは全国で約4万2000人。

だまし取った金額は9億円を超えるとみられます。

ズワイガニにタラの西京漬け、イカにサケ、ホッケなど、内山容疑者らは、これらの海産物を組み合わせて1セット10万円で販売していました。

鮮魚店で見てもらうと…。

吉本水産 月寒店・嶋村謙一店長：

“10万円”って相当高い。これ全部でも1万円は絶対しない。（冷凍）焼けしたカニはそもそも買わない。

札幌市民もその値段の高さに「えっ10万円？」「（届くまで）ワクワクしてこれだったら最悪」と驚きを隠せません。

愛知県に住む男性は、カニカニ詐欺の被害を訴える1人です。

「北海道でいま物産展をやっています」と電話がかかってきたのは2026年1月のことでした。

被害を訴える愛知県の男性（70代）：

当初3万円かな、「3万円で届けるけどどうだい」って。

男性が「3万円ならいらない」と断ると…。

被害を訴える愛知県の男性（70代）：

1万5000円にして「絶対損のないように届けます」と。やっぱり北海道の海産は魅力ですよ。

その後、男性のもとに届いたのはサケやエビ、ホッケなど海産物7点セット。しかし…。

被害を訴える愛知県の男性（70代）：

これが1万5000円か。だまされたんだなと思った。5000円もいかないんじゃないか。

実際よりも高い値段で売りつける“カニカニ詐欺”。

電話がかかってきたらどうすればよいのでしょうか。

国民生活センターの石井雄大さんは「不要な場合はきっぱりと断っていただきたい」と話します。

ただ、断ったにもかかわらず代引きで商品が届いてしまった場合には、「宅配業者に事情を説明して受け取りを拒否して、代金を支払わないようにしていただきたい」としています。