『ラブ トランジット 35+』10月22日より配信スタート 参加者は全員35歳以上、元夫婦も参加
恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット 35+（さんじゅうごプラス）が10月22日20時より、Prime Videoにて独占配信される。ティザービジュアルが解禁された。
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本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や破局理由がそれぞれ異なり、互いに誰が誰の元恋人（X）かを知らない5組の元恋人たち。約1ヵ月間のホテルでのホカンス生活を送り、過去の恋と新しい恋の間で揺れ動く姿を描く。
最新作『ラブ トランジット 35+』では、【日本発】の新コンセプトとして、参加者全員が「35歳以上」という年齢制限が設けられ、さらに『ラブトランジット』フランチャイズを通して初めての元夫婦も参加。結婚、家族、キャリアなど、若者たちの恋とは異なる岐路に立つ男女10名の、深く複雑で、一筋縄ではいかない大人の人間ドラマ（or 恋愛模様）を描く。人生を重ねた元恋人たちが辿り着く決断とは。
解禁となったティザービジュアルでは、明るく洗練された開放的な空間を舞台に、10人の男女が交差する印象的な瞬間が捉えられています。残像を伴ってすれ違う10人の姿は、かつて愛した人への未練や新たな出会いへの高揚感など、一筋縄ではいかないオトナならではの複雑な恋の交錯を予感させる。重く切ないだけではない、洗練されたオトナの恋愛リアリティの開幕を予想させるビジュアルとなっている。
Prime Original『ラブ トランジット 35+』は、Prime Videoにて10月22日20時より独占配信開始（全8話）。
※Amazon MGM Studios 日本責任者のバディ・マリーニのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■バディ・マリーニ（Amazon MGM Studios 日本責任者）
Prime Videoでは『ラブ トランジット』を3シーズンにわたり配信し、元恋人たちのリアルな葛藤を描く恋愛ドキュメントとして、視聴者の皆様から温かいご支持をいただいてまいりました。Prime Videoの人気フランチャイズにおいて、この度日本発で新シリーズ『ラブ トランジット 35+』をお届けできることを大変嬉しく思います。
今作では参加者を35歳以上に限定し、結婚や離婚、仕事や家族といった人生の節目を経験してきた大人たちだからこそ生まれる、深くドラマチックな恋模様や選択の物語が描かれています。日本では晩婚化や生涯未婚の方の増加などが社会現象になっています。多様な人生の選択肢がある中で、さまざまな人生経験をした10人がすべてをさらけ出しがむしゃらに挑む恋愛の行方にも注目していただきたいです。
『ラブトランジット』シリーズのファンの皆様はもちろんのこと、これまで恋愛リアリティ番組を見てこなかった同年代の皆様にも楽しんでご覧いただける作品となっています。ぜひお楽しみください。
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本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や破局理由がそれぞれ異なり、互いに誰が誰の元恋人（X）かを知らない5組の元恋人たち。約1ヵ月間のホテルでのホカンス生活を送り、過去の恋と新しい恋の間で揺れ動く姿を描く。
解禁となったティザービジュアルでは、明るく洗練された開放的な空間を舞台に、10人の男女が交差する印象的な瞬間が捉えられています。残像を伴ってすれ違う10人の姿は、かつて愛した人への未練や新たな出会いへの高揚感など、一筋縄ではいかないオトナならではの複雑な恋の交錯を予感させる。重く切ないだけではない、洗練されたオトナの恋愛リアリティの開幕を予想させるビジュアルとなっている。
Prime Original『ラブ トランジット 35+』は、Prime Videoにて10月22日20時より独占配信開始（全8話）。
※Amazon MGM Studios 日本責任者のバディ・マリーニのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■バディ・マリーニ（Amazon MGM Studios 日本責任者）
Prime Videoでは『ラブ トランジット』を3シーズンにわたり配信し、元恋人たちのリアルな葛藤を描く恋愛ドキュメントとして、視聴者の皆様から温かいご支持をいただいてまいりました。Prime Videoの人気フランチャイズにおいて、この度日本発で新シリーズ『ラブ トランジット 35+』をお届けできることを大変嬉しく思います。
今作では参加者を35歳以上に限定し、結婚や離婚、仕事や家族といった人生の節目を経験してきた大人たちだからこそ生まれる、深くドラマチックな恋模様や選択の物語が描かれています。日本では晩婚化や生涯未婚の方の増加などが社会現象になっています。多様な人生の選択肢がある中で、さまざまな人生経験をした10人がすべてをさらけ出しがむしゃらに挑む恋愛の行方にも注目していただきたいです。
『ラブトランジット』シリーズのファンの皆様はもちろんのこと、これまで恋愛リアリティ番組を見てこなかった同年代の皆様にも楽しんでご覧いただける作品となっています。ぜひお楽しみください。