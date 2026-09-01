ハリー・スタイルズ、元恋人テイラー・スウィフトの結婚式に華麗に言及 MSGのコンサートで
ハリー・スタイルズが、2012年から2013年にかけて交際していた元恋人テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの結婚式について、コンサートで華麗にコメントした。
【写真】ハリーの恋人ゾーイ・クラヴィッツ お尻部分をカットアウトした大胆ドレス姿
テイラーが7月3日に挙式を行ったニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、現地時間8月29日に「Together， Together」ワールド・ツアーの公演を行ったハリー。
Peopleのインスタグラムでシェアされた映像によると、ハリーは「ここはマディソン・スクエア・ガーデンです。ワールドチャンピオンであるニューヨーク・ニックスの本拠地で…結婚式も開催されます」とさらりと言及。観客から大きな歓声が上がる中、「僕の名前はハリーです。今夜ここで皆さんのために演奏できることを、心からうれしく思います」とファンにあいさつした。
テイラーはかねてより婚約していたNFL選手のトラビス・ケルシーと、同地で豪華挙式を開催。アダム・サンドラーが司式を務め、セレーナ・ゴメスやエド・シーラン、ジェニファー・ロペス、サブリナ・カーペンター、ブラッド・ピット、トム・ハンクス、ヒュー・グラント、ブラッドリー・クーパー、ダコタ・ジョンソンら、豪華ゲストが出席した。
なお、ハリー自身も、昨年8月に交際が発覚したゾーイ・クラヴィッツと順調交際が伝えられており、今年4月にはハリーとキスを交わすゾーイの左手薬指に、ダイヤモンドリングが光っている様子が写真に撮られ、婚約の噂が浮上した。ゾーイはテイラーと親しいことで知られており、挙式にも出席したと伝えられている。
【写真】ハリーの恋人ゾーイ・クラヴィッツ お尻部分をカットアウトした大胆ドレス姿
テイラーが7月3日に挙式を行ったニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、現地時間8月29日に「Together， Together」ワールド・ツアーの公演を行ったハリー。
Peopleのインスタグラムでシェアされた映像によると、ハリーは「ここはマディソン・スクエア・ガーデンです。ワールドチャンピオンであるニューヨーク・ニックスの本拠地で…結婚式も開催されます」とさらりと言及。観客から大きな歓声が上がる中、「僕の名前はハリーです。今夜ここで皆さんのために演奏できることを、心からうれしく思います」とファンにあいさつした。
なお、ハリー自身も、昨年8月に交際が発覚したゾーイ・クラヴィッツと順調交際が伝えられており、今年4月にはハリーとキスを交わすゾーイの左手薬指に、ダイヤモンドリングが光っている様子が写真に撮られ、婚約の噂が浮上した。ゾーイはテイラーと親しいことで知られており、挙式にも出席したと伝えられている。