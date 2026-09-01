30万回以上視聴され7,000件以上の高評価を獲得しているのは、お寺に捨てられていたというきょうだい猫の姿。威嚇する子猫たちを見た視聴者からは、「怖かっただろうしお腹空いてたんでしょうね」「支え合いながら2匹で生きてきたのかな」などのコメントが集まっています。

【動画：お寺に捨てられた『2匹の子猫』を保護→育児上手なママ猫に託してみたら…驚きの対応】

お寺に捨てられていた2匹の子猫

YouTubeチャンネル「くろついch」に投稿されたのは、保護猫活動をされているご夫婦が依頼を受けお寺に向かっている様子。まだ小さな子猫が2匹、お寺に捨てられてしまっているので保護してほしいという内容だったそう。ご夫婦は急いで向かったそうです。

とはいえお寺は広く、子猫が隠れられそうなところはいくらでもあったとのこと。その日は探しても見つからなかったため、捕獲機を設置してきたそうです。すると、すぐに子猫が捕獲機に入ったと連絡が。

威嚇するきょうだい猫

幸いにも、2匹の子猫は同時に捕獲できたとのこと。どうやら2匹はきょうだいで、お互いを支え合いながらくっついて行動していたようです。よほど怖かったのか、捕獲機の中のきょうだいは必死に威嚇してきたといいます。

人間への警戒心が尋常ではないとわかり、ご夫婦は“ママ猫”に託してみることにしたそう。ママ猫とは、多くの保護猫たちをお世話してきたという「恵路ちゃん」。これまでにもたくさんの子猫を育て、里親さんのもとへ送り出した偉大なママ猫なのだそうです。

ママ猫の威嚇への対応は？

お部屋できょうだい猫が入っているケージを開けると、恵路ちゃんはさっそくソワソワ。子猫が来たことを察したのか、にゃーにゃー鳴き始めたといいます。一方のきょうだい猫は、恵路ちゃんに対しても毛を逆立ててシャー！と威嚇したのだとか。

威嚇されても動じない恵路ちゃんは、顔を近づけてご挨拶。シャーシャーと威嚇が止まらない子に対し、「くるるる」と優しく声をかけていたといいます。どうやら恵路ちゃんは、きょうだい猫の面倒を見ることを決めてくれたようですね。

投稿には、視聴者から「威嚇してくる子猫にも動じず！」「恵路ちゃんが子猫に向かって、お母さん猫の鳴き方してたね」と恵路ちゃんへの称賛のコメントもたくさん集まっていました。

YouTubeチャンネル「くろついch」には、保護猫活動をしているご夫婦のもとにいる保護猫たちとママ猫たちの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「くろついch」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。