元妻と実兄に計600万円を奪われ…63歳警備員が明かす波乱の人生「年金は人生の生き様なんですよ」

「携帯は持たない」「妻からお小遣い5万円」ガス会社を定年退職した78歳男性の意外な年金生活

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年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！