イモトアヤコ、連ドラ初主演 再生と希望のヒューマンドラマ『再生のウズメ』10.3スタート
イモトアヤコが10月3日スタートの土ドラ『再生のウズメ』（東海テレビ・フジテレビ系／毎週土曜23時40分）にて連ドラ初主演を務める。
【写真】ボブスタイルのイモトアヤコ 『再生のウズメ』で連ドラ初主演
原作は漫画家・天堂きりんのコミック「再生のウズメ」（「FEEL YOUNG」連載中）。人生の"再生"をテーマにしたヒューマンドラマだ。引きこもり生活を送る元子役の女性が、便利屋での仕事を通して少しずつ社会や人とのつながりを取り戻していく姿を、時にユーモラスに、時に温かな眼差しで描く。
主人公だけでなく、依頼人やその周囲で悩みを抱える人々にも丁寧に寄り添い、「何歳からでも人生はやり直せる」というメッセージを紡ぐ本作。優しくも力強い世界観で読者を魅了してきた本作が、このたび映像化を果たす。
イモトが演じるのは40歳の田村ウズメ。かつては人を笑顔にする役者を夢見た子役だったが、28歳のとき、ある出来事をきっかけに役者をやめ、実家の部屋に引きこもってしまう。それから12年。結婚もせず、働きもせず、自堕落な日々を送るウズメを見かねた母・咲子は、ついに「便利屋」を呼び、娘の部屋の片付けを依頼する。
そこにやってきたのが、便利屋「救ちゃん」の代表・興梠（コオロギ）。部屋にあった一枚の写真から、ウズメがかつて子役として演技をしていたことに気づいた興梠は、代行スタッフとして働かないかとウズメをスカウトする。「人生をやり直すチャンスを得たのかもしれない。絶望の時間は終わりの時が来て、希望の時間がやってきましたよって言いたいんです」。
こうして、興梠によって半ば強引に社会へ引っ張り出されたウズメ。浮気相手のふりをして妻に謝罪する仕事や、有名女性作家の「隠し子」になりすまして、かつての想い人に会いに行く仕事など、さまざまな依頼を通して、人と関わり始めていく。
最初は戸惑いながらも、依頼人たちの人生に触れる中で、ウズメ自身もまた、止まっていた自分の人生や、過去の傷と向き合うようになる。そして、ウズメと出会った人々もまた、彼女との交流を通して、それぞれが抱えていた心の傷や悩みと向き合い、少しずつ前へ進み始める。
イモトはオファーを受けた時の気持ちを「まず、びっくりしました。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかったです」と表現。「ただ、連続ドラマの主演という責任と、やったことのない未知のモノへの若干の不安はあります。でも、ウズメがすごくリアルな40歳の女性で、私と年齢も一緒というところもあって、ある種運命なんじゃないかなと思いました。これから頑張りたいです！」とコメントを寄せた。
土ドラ『再生のウズメ』は東海テレビ・フジテレビ系にて10月3日より毎週土曜23時40分放送。
※イモトアヤコ、原作・天堂きりんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■イモトアヤコ
Qオファーを受けた時の気持ちと意気込み
まず、びっくりしました。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかったです。ただ、連続ドラマの主演という責任と、やったことのない未知のモノへの若干の不安はあります。でも、ウズメがすごくリアルな40歳の女性で、私と年齢も一緒というところもあって、ある種運命なんじゃないかなと思いました。これから頑張りたいです！
Q原作を読んだ感想
面白かったです。そして決して遠い話じゃないように感じ、どのエピソードもリアリティがすごいなと読んでて思いました。12年間引きこもりっていう設定はありますが、ウズメはリアルな人だなと。才能があるような人に引き込まれていく感じであったり、20代でエンタメに携わる人が陥りがちなシーンは泣きそうになりました。
Q主人公・田村ウズメの共通点、演じるうえで大切にしたいこと
今のウズメとは違う点の方が多いかなとは思いました。私自身は前向きに動いて、動いて、何か次に繋がるようにと思って今も行動しています。ただ、原作を読んでみて一つの出来事で自分の時が止まってしまうんじゃないかっていう恐怖心は感じました。昔のウズメのように私自身もかなりアクティブな方だと思っているので、だからこそ、もしかしたら一つの出来事で時計が止まってしまうのかもとは思いましたね。
人に話すのはちょっと恥ずかしいんですけど、想像力を使ってウズメとして日記を書くなどして、ウズメでいる時間をカメラの前以外でも作るように努力をしようとは考えています。
Q 原作ファン、視聴者へメッセージ
原作を大切にしてやってはいきたいなっていうのと、原作とドラマの共通テーマが「光」で、そこをすごく意識しているので、見ている方にもそれを感じていただけたら嬉しいです。ウズメも光を与えようと思って行動してるわけではない。でも動いてたら、誰かを照らす光になっている。私が演じるウズメも、そんなふうに誰かを照らせる存在になれたらいいなと思っています。ぜひご覧ください！
■天堂きりん
『誰かのためを思って描こう』と心に決めて始めた連載でしたが、思うような結果が出ず、実は2年前に終了を決意していました。だけどその矢先、ドラマ化のお話をいただき連載を継続。その後、ご縁があって今回のドラマ化が決まり、プロデューサーの松本さん、河角さん、古林さん、渋谷さんの作品に対する熱い思いをお聞きし胸が熱くなりました。
主人公の田村ウズメ役にイモトアヤコさんのお名前が挙がった時は全く予想してなかったので驚きでした。ですがその日を境に私の頭の中でイモトさんがウズメとして生き生きと動く姿しか浮かばなくなったのです。きっと、等身大のウズメを誰よりも面白おかしく、そして愛されるキャラクターに演じてくださるだろうと..。
そんな中、調整して頂きお忙しい中でのご出演決定の知らせは本当に嬉しかったです。原作は連載中のため、ドラマにはオリジナル展開や先の場面も登場します。制作の皆様と何度も話し合い、丁寧に脚本を作り上げ、チーム全員で形にしています。ドラマという形で「みんなの作品」へと育っていく素晴らしい機会を頂き、感謝しかありません。このドラマが、必要としていただける方皆さまに届くことを心より願っております。
【写真】ボブスタイルのイモトアヤコ 『再生のウズメ』で連ドラ初主演
原作は漫画家・天堂きりんのコミック「再生のウズメ」（「FEEL YOUNG」連載中）。人生の"再生"をテーマにしたヒューマンドラマだ。引きこもり生活を送る元子役の女性が、便利屋での仕事を通して少しずつ社会や人とのつながりを取り戻していく姿を、時にユーモラスに、時に温かな眼差しで描く。
イモトが演じるのは40歳の田村ウズメ。かつては人を笑顔にする役者を夢見た子役だったが、28歳のとき、ある出来事をきっかけに役者をやめ、実家の部屋に引きこもってしまう。それから12年。結婚もせず、働きもせず、自堕落な日々を送るウズメを見かねた母・咲子は、ついに「便利屋」を呼び、娘の部屋の片付けを依頼する。
そこにやってきたのが、便利屋「救ちゃん」の代表・興梠（コオロギ）。部屋にあった一枚の写真から、ウズメがかつて子役として演技をしていたことに気づいた興梠は、代行スタッフとして働かないかとウズメをスカウトする。「人生をやり直すチャンスを得たのかもしれない。絶望の時間は終わりの時が来て、希望の時間がやってきましたよって言いたいんです」。
こうして、興梠によって半ば強引に社会へ引っ張り出されたウズメ。浮気相手のふりをして妻に謝罪する仕事や、有名女性作家の「隠し子」になりすまして、かつての想い人に会いに行く仕事など、さまざまな依頼を通して、人と関わり始めていく。
最初は戸惑いながらも、依頼人たちの人生に触れる中で、ウズメ自身もまた、止まっていた自分の人生や、過去の傷と向き合うようになる。そして、ウズメと出会った人々もまた、彼女との交流を通して、それぞれが抱えていた心の傷や悩みと向き合い、少しずつ前へ進み始める。
イモトはオファーを受けた時の気持ちを「まず、びっくりしました。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかったです」と表現。「ただ、連続ドラマの主演という責任と、やったことのない未知のモノへの若干の不安はあります。でも、ウズメがすごくリアルな40歳の女性で、私と年齢も一緒というところもあって、ある種運命なんじゃないかなと思いました。これから頑張りたいです！」とコメントを寄せた。
土ドラ『再生のウズメ』は東海テレビ・フジテレビ系にて10月3日より毎週土曜23時40分放送。
※イモトアヤコ、原作・天堂きりんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■イモトアヤコ
Qオファーを受けた時の気持ちと意気込み
まず、びっくりしました。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかったです。ただ、連続ドラマの主演という責任と、やったことのない未知のモノへの若干の不安はあります。でも、ウズメがすごくリアルな40歳の女性で、私と年齢も一緒というところもあって、ある種運命なんじゃないかなと思いました。これから頑張りたいです！
Q原作を読んだ感想
面白かったです。そして決して遠い話じゃないように感じ、どのエピソードもリアリティがすごいなと読んでて思いました。12年間引きこもりっていう設定はありますが、ウズメはリアルな人だなと。才能があるような人に引き込まれていく感じであったり、20代でエンタメに携わる人が陥りがちなシーンは泣きそうになりました。
Q主人公・田村ウズメの共通点、演じるうえで大切にしたいこと
今のウズメとは違う点の方が多いかなとは思いました。私自身は前向きに動いて、動いて、何か次に繋がるようにと思って今も行動しています。ただ、原作を読んでみて一つの出来事で自分の時が止まってしまうんじゃないかっていう恐怖心は感じました。昔のウズメのように私自身もかなりアクティブな方だと思っているので、だからこそ、もしかしたら一つの出来事で時計が止まってしまうのかもとは思いましたね。
人に話すのはちょっと恥ずかしいんですけど、想像力を使ってウズメとして日記を書くなどして、ウズメでいる時間をカメラの前以外でも作るように努力をしようとは考えています。
Q 原作ファン、視聴者へメッセージ
原作を大切にしてやってはいきたいなっていうのと、原作とドラマの共通テーマが「光」で、そこをすごく意識しているので、見ている方にもそれを感じていただけたら嬉しいです。ウズメも光を与えようと思って行動してるわけではない。でも動いてたら、誰かを照らす光になっている。私が演じるウズメも、そんなふうに誰かを照らせる存在になれたらいいなと思っています。ぜひご覧ください！
■天堂きりん
『誰かのためを思って描こう』と心に決めて始めた連載でしたが、思うような結果が出ず、実は2年前に終了を決意していました。だけどその矢先、ドラマ化のお話をいただき連載を継続。その後、ご縁があって今回のドラマ化が決まり、プロデューサーの松本さん、河角さん、古林さん、渋谷さんの作品に対する熱い思いをお聞きし胸が熱くなりました。
主人公の田村ウズメ役にイモトアヤコさんのお名前が挙がった時は全く予想してなかったので驚きでした。ですがその日を境に私の頭の中でイモトさんがウズメとして生き生きと動く姿しか浮かばなくなったのです。きっと、等身大のウズメを誰よりも面白おかしく、そして愛されるキャラクターに演じてくださるだろうと..。
そんな中、調整して頂きお忙しい中でのご出演決定の知らせは本当に嬉しかったです。原作は連載中のため、ドラマにはオリジナル展開や先の場面も登場します。制作の皆様と何度も話し合い、丁寧に脚本を作り上げ、チーム全員で形にしています。ドラマという形で「みんなの作品」へと育っていく素晴らしい機会を頂き、感謝しかありません。このドラマが、必要としていただける方皆さまに届くことを心より願っております。