回転寿司チェーン「くら寿司」で実施中の「ちいかわ」とのコラボキャンペーンをめぐり、食べ終えた皿を投入して景品が当たるゲーム「ビッくらポン！」で、何度当たっても「目当てのフィギュアが出ない」といった声がSNSで相次いでいる。

景品には、ちいかわのフィギュアのほか、缶バッジやアクリルマグネットもあるが、「1万8000円分食べて、17個当たったんだけどフィギュア0」「同じく16個で0でした」といった投稿も。一部では、店舗スタッフがフィギュアを抜いているのではないかと疑う声まで上がっている。

くら寿司は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、景品について「1つの筐体に全種類を均等に入れるルールではなく、複数種類が混在する箱からランダムに補充する仕様」と説明。そのため、「特定の種類が連続して排出されない、あるいは偏りがあるように感じられる状況が発生することがございます」としている。

●「店員がフィギュアを抜いているのでは」の声

くら寿司では8月21日から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを全国の店舗で実施している。

話題になっているのは、食べ終えた皿を回収ポケットに投入すると、抽選でカプセルが当たる「ビッくらポン！」だ。

現在、景品として、ちいかわのフィギュア全5種、缶バッジ全8種、アクリルマグネット全8種が用意されているという。

ところが、SNSでは、何度も景品が当たったのにフィギュアが一つも出なかったという投稿が相次いでいる。

ある利用者は「ちいかわくら寿司、1万8000円分食べて、17個当たったんだけどフィギュア0 さすがにこんなことある？」と投稿した。

これに対して「私も数日前、1万8000円分食べて14回ビッくらポンを出しましたが同様の被害に合いました。周りのテーブルの方もフィギュアが出ていませんでした」「同じく16個で0でした」など、同様の経験をしたとする声が寄せられていた。

こうした状況を受けて、一部では、店舗スタッフがフィギュアを抜いているのではないかと疑う声まで上がっている。

くら寿司は8月31日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、景品や商品の取り扱いについて「厳格なガイドラインを定め、適切な運用に努めております」と回答。各店舗の在庫管理についても「ビッくらポン！の当選実績に基づき、毎日整合性を記録・確認しております」と説明した。

一方、個別のキャンペーン運用や詳細な管理状況については、回答を差し控えた。

そのうえで、カプセルの補充方法について、次のように説明した。

「1つの筐体に全種類を均等に入れるルールではなく、複数種類が混在する箱からランダムに補充する仕様となっております。そのため、特定の種類が連続して排出されない、あるいは偏りがあるように感じられる状況が発生することがございます」

また、不正などが疑われるケースへの対応については、次のように回答した。

「万が一、不適切な事案や不正・過誤が疑われる事例が確認された場合には、事実関係を厳正に調査の上、社内規定に基づき適切に対処してまいります。

お客様および関係者の皆様に安心してご利用いただけるよう、今後とも管理体制の徹底に努めてまいります」