朝日奈央×新川優愛W主演の痛快復讐エンタメ劇！ ドラマ『妻を引退します』10.5スタート
朝日奈央と新川優愛がダブル主演を務めるドラマ『妻を引退します』が、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分に放送されることが決定。朝日、新川、原作者らのコメントが到着した。
【写真】かつて天才子役がが夫の不倫相手から自分の幸せを守るため芸能界へ再び戻る！ 『妻を引退します』役ビジュアル
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
かつて天才子役として一世を風靡した主人公が夫の不倫相手から自分の幸せを守るため“完璧な妻”の仮面を脱ぎ捨て修羅の女となり芸能界へ再び戻る…。幸せとは、大切なものとは何なのか-痛快復讐エンタメ劇が繰り広げられる。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。幼い頃から因縁がある穂奈未とイズマイが、互いに相手をどう陥れるのか…。本作がドラマ初共演となる二人の頭脳戦に期待が高まる。
朝日は「幸せな日々を過ごしていた穂奈未ですが、芸能界で起きたとある事件をきっかけに、彼女の心が大きく動き始めます。心が折れそうになりながらも、自分自身とどう向き合い、相手とどう闘い、そしてどのように復讐していくのか。最後まで見届けていただけたら嬉しいです！」とコメント。
新川は「芸能界という特殊であり、遠くから見ると華やかな世界で渦巻く複雑な人間関係や過去の想いなどを表現していけたらいいなと思っています。朝日奈央さんや他の共演者の方々と、どのような現場の雰囲気になっていくのか、今からワクワクしています」と心境を語った。
原作者の赤石は「今作は、“芸能界”という華やかな舞台で繰り広げられる、サレ妻・穂奈未の人生を懸けた復讐劇です。今回も素敵なキャスト・スタッフの皆様が集結し、物語をより鮮やかに彩ってくださっています。『妻を引退します』がどんなドラマに生まれ変わるのか、今から放送が待ち遠しいです！」と期待を寄せている。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。
キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鮎川穂奈未役：朝日奈央
鮎川穂奈未を演じます、朝日奈央です。幸せな日々を過ごしていた穂奈未ですが、芸能界で起きたとある事件をきっかけに、彼女の心が大きく動き始めます。心が折れそうになりながらも、自分自身とどう向き合い、相手とどう闘い、そしてどのように復讐していくのか。最後まで見届けていただけたら嬉しいです！
■泉舞花役：新川優愛
泉舞花を演じます。芸能界という特殊であり、遠くから見ると華やかな世界で渦巻く複雑な人間関係や過去の想いなどを表現していけたらいいなと思っています。朝日奈央さんや他の共演者の方々と、どのような現場の雰囲気になっていくのか、今からワクワクしています。
■原作者：赤石真菜
テレビ東京さんとまた新たな作品をお届けできることが大変嬉しく、身に余る光栄です。本当にありがとうございます！ 今作は、“芸能界”という華やかな舞台で繰り広げられる、サレ妻・穂奈未の人生を懸けた復讐劇です。今回も素敵なキャスト・スタッフの皆様が集結し、物語をより鮮やかに彩ってくださっています。『妻を引退します』がどんなドラマに生まれ変わるのか、今から放送が待ち遠しいです！
■番組チーフプロデューサー・倉地雄大（テレビ東京）
希代のヒットメーカー赤石真菜先生×テレビ東京でおくる”不倫復讐ドラマ”第3弾です。幸運なことに2クール続けて、赤石先生の素晴らしい原作をお預かりさせて頂けるなんて、プロデューサー冥利に尽きるっ！の一言です。本当にありがとうございます。
本作の最大の魅力は、不倫を“サレ”てどん底にいる主人公が、娘を守るために立ち上がり、敵と対峙していくという王道の展開もさることながら、穂奈未と泉舞花2人の関係性だと思っています。2人の運命は、幼少期に始まり、複雑に絡まったまま成長し再会、数奇な運命を辿っていく。絶対に娘を守りたい「盾」となる母・穂奈未と、全てを奪ってしまいたい「矛」イズマイとの闘いが目が離せないくらい面白く、新しい不倫復讐をテーマにした作品になること間違いなしと確信しています。
主婦で始まり、愛する娘を守るために忌み嫌った芸能界へ舞い戻るという2つの側面を持つ穂奈未を演じるのは、多彩に幅広く活躍する朝日奈央さん。とても優しく親しみやすさに溢れていて、それでいてプロとしての芯の強さを持っている方だなと思っています。主婦と俳優の両面を併せ持つ穂奈未は、まさに朝日さんにぴったりな役だと確信しています。またもう1人の主人公・泉舞花を演じるのは、新川優愛さん。「95」に続き、2度目になります。演技力がすごいことは言うまでもありませんが、そんな新川さんが悪役を演じたらどうなるんだろうとずっと思っており、これまでと違う新川さんが見れそうで、とてもワクワクしています！
素晴らしい2人の座長と共に、乱立する不倫復讐ドラマの中でも、一味も二味も違うような新しい不倫復讐ドラマに仕上がりそうだなとワクワクしています！ この秋一番の意欲作となる「妻を引退します」ぜひ楽しんでいただけたらと思います！
【写真】かつて天才子役がが夫の不倫相手から自分の幸せを守るため芸能界へ再び戻る！ 『妻を引退します』役ビジュアル
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。幼い頃から因縁がある穂奈未とイズマイが、互いに相手をどう陥れるのか…。本作がドラマ初共演となる二人の頭脳戦に期待が高まる。
朝日は「幸せな日々を過ごしていた穂奈未ですが、芸能界で起きたとある事件をきっかけに、彼女の心が大きく動き始めます。心が折れそうになりながらも、自分自身とどう向き合い、相手とどう闘い、そしてどのように復讐していくのか。最後まで見届けていただけたら嬉しいです！」とコメント。
新川は「芸能界という特殊であり、遠くから見ると華やかな世界で渦巻く複雑な人間関係や過去の想いなどを表現していけたらいいなと思っています。朝日奈央さんや他の共演者の方々と、どのような現場の雰囲気になっていくのか、今からワクワクしています」と心境を語った。
原作者の赤石は「今作は、“芸能界”という華やかな舞台で繰り広げられる、サレ妻・穂奈未の人生を懸けた復讐劇です。今回も素敵なキャスト・スタッフの皆様が集結し、物語をより鮮やかに彩ってくださっています。『妻を引退します』がどんなドラマに生まれ変わるのか、今から放送が待ち遠しいです！」と期待を寄せている。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。
キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鮎川穂奈未役：朝日奈央
鮎川穂奈未を演じます、朝日奈央です。幸せな日々を過ごしていた穂奈未ですが、芸能界で起きたとある事件をきっかけに、彼女の心が大きく動き始めます。心が折れそうになりながらも、自分自身とどう向き合い、相手とどう闘い、そしてどのように復讐していくのか。最後まで見届けていただけたら嬉しいです！
■泉舞花役：新川優愛
泉舞花を演じます。芸能界という特殊であり、遠くから見ると華やかな世界で渦巻く複雑な人間関係や過去の想いなどを表現していけたらいいなと思っています。朝日奈央さんや他の共演者の方々と、どのような現場の雰囲気になっていくのか、今からワクワクしています。
■原作者：赤石真菜
テレビ東京さんとまた新たな作品をお届けできることが大変嬉しく、身に余る光栄です。本当にありがとうございます！ 今作は、“芸能界”という華やかな舞台で繰り広げられる、サレ妻・穂奈未の人生を懸けた復讐劇です。今回も素敵なキャスト・スタッフの皆様が集結し、物語をより鮮やかに彩ってくださっています。『妻を引退します』がどんなドラマに生まれ変わるのか、今から放送が待ち遠しいです！
■番組チーフプロデューサー・倉地雄大（テレビ東京）
希代のヒットメーカー赤石真菜先生×テレビ東京でおくる”不倫復讐ドラマ”第3弾です。幸運なことに2クール続けて、赤石先生の素晴らしい原作をお預かりさせて頂けるなんて、プロデューサー冥利に尽きるっ！の一言です。本当にありがとうございます。
本作の最大の魅力は、不倫を“サレ”てどん底にいる主人公が、娘を守るために立ち上がり、敵と対峙していくという王道の展開もさることながら、穂奈未と泉舞花2人の関係性だと思っています。2人の運命は、幼少期に始まり、複雑に絡まったまま成長し再会、数奇な運命を辿っていく。絶対に娘を守りたい「盾」となる母・穂奈未と、全てを奪ってしまいたい「矛」イズマイとの闘いが目が離せないくらい面白く、新しい不倫復讐をテーマにした作品になること間違いなしと確信しています。
主婦で始まり、愛する娘を守るために忌み嫌った芸能界へ舞い戻るという2つの側面を持つ穂奈未を演じるのは、多彩に幅広く活躍する朝日奈央さん。とても優しく親しみやすさに溢れていて、それでいてプロとしての芯の強さを持っている方だなと思っています。主婦と俳優の両面を併せ持つ穂奈未は、まさに朝日さんにぴったりな役だと確信しています。またもう1人の主人公・泉舞花を演じるのは、新川優愛さん。「95」に続き、2度目になります。演技力がすごいことは言うまでもありませんが、そんな新川さんが悪役を演じたらどうなるんだろうとずっと思っており、これまでと違う新川さんが見れそうで、とてもワクワクしています！
素晴らしい2人の座長と共に、乱立する不倫復讐ドラマの中でも、一味も二味も違うような新しい不倫復讐ドラマに仕上がりそうだなとワクワクしています！ この秋一番の意欲作となる「妻を引退します」ぜひ楽しんでいただけたらと思います！