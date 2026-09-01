新ドラマ『ハリー・ポッター』シリーズ、Huluで12月下旬配信へ 10月から「HBO Max」作品がHuluで視聴可能に
日本テレビとHJホールディングス（以下：Hulu）は、ワーナーブラザース・ディスカバリーとグローバル・パートナーシップを結び、プレミアムコンテンツブランド「HBO Max」を10月1日よりオンライン動画配信サービス「Hulu」にて開始することを発表。それに伴い、HBOオリジナル新シリーズ『ハリー・ポッター』の第1シーズンとなる「ハリー・ポッターと賢者の石」が、日本で12月下旬にHuluで配信されることが決定した。
【写真】新ドラマ『ハリー・ポッター』に登場するロン、ハーマイオニー、ダンブルドア校長ら新キャスト
HBO Maxは、ワーナーブラザース・ディスカバリーが運営する動画配信サービス。HBO、ハリー・ポッター、DCユニバース、ワーナー・ブラザースなどの人気エンターテインメントブランドから、最大級の大作、受賞歴のあるシリーズ、象徴的なヒット作、家族で楽しめるお気に入り作品をラインナップ。「Hulu」では、新たなブランド「HBO Max on Hulu」として追加料金なく、見放題で楽しめる。
10月1日のサービス開始に向け、『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』にて日本テレビ、ワーナーブラザース・ディスカバリー、Huluの3社が共同発表を実施。日本テレビの代表取締役社長執行役員・福田博之氏は、本パートナーシップを通じて海外事業のさらなる拡大を目指すとし「当社の経営ビジョンである『コンテンツの力で、“世界”を変える。』を実現する、この“前例なき挑戦”で、日本テレビグループは感動をつくり、世界に届けてまいります」とコメント。
ワーナーブラザース・ディスカバリーのアジア・パシフィック プレジデント、ジェームズ・ギボンズ氏は「今後は日本テレビおよびHuluと連携しながら、この成長の勢いをさらに加速させ、次なる成長フェーズへと進んでまいります。特に日本のファンの皆さまから絶大な支持をいただいている『ハリー・ポッター』の新たなHBOオリジナルシリーズの配信を控え、その可能性に大きな期待を寄せています」と述べた。
そして日本でサービスを開始して今年15周年を迎えたHuluの代表取締役社長・道坂忠久氏は「世界に名声を轟かせるWBD の超大作・人気作・名作・新作、そしてHuluが誇る充実のラインアップ、日本テレビ系の人気コンテンツとHuluオリジナルコンテンツ、音楽ライブや、オーディションなどのファンコンテンツもますますパワーアップしていきます。10月1日からの新しいHuluに是非ご期待ください」と呼びかけている。
【10月1日から配信が開始する主な海外ドラマラインアップ一覧】
・セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1～6
・AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン1～2
・THE LAST OF US シーズン1～2
・ゲーム・オブ・スローンズ 第1章～8章
・ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン1～3
・ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ シーズン1
・ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室 シーズン1～2
・ランタンズ
・デューン 預言
・ドゥーム・パトロール シーズン1～4
・IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。
・チェルノブイリ －CHERNOBYL－
（C）2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. All rights reserved.
HBO Maxは、ワーナーブラザース・ディスカバリーが運営する動画配信サービス。HBO、ハリー・ポッター、DCユニバース、ワーナー・ブラザースなどの人気エンターテインメントブランドから、最大級の大作、受賞歴のあるシリーズ、象徴的なヒット作、家族で楽しめるお気に入り作品をラインナップ。「Hulu」では、新たなブランド「HBO Max on Hulu」として追加料金なく、見放題で楽しめる。
10月1日のサービス開始に向け、『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』にて日本テレビ、ワーナーブラザース・ディスカバリー、Huluの3社が共同発表を実施。日本テレビの代表取締役社長執行役員・福田博之氏は、本パートナーシップを通じて海外事業のさらなる拡大を目指すとし「当社の経営ビジョンである『コンテンツの力で、“世界”を変える。』を実現する、この“前例なき挑戦”で、日本テレビグループは感動をつくり、世界に届けてまいります」とコメント。
ワーナーブラザース・ディスカバリーのアジア・パシフィック プレジデント、ジェームズ・ギボンズ氏は「今後は日本テレビおよびHuluと連携しながら、この成長の勢いをさらに加速させ、次なる成長フェーズへと進んでまいります。特に日本のファンの皆さまから絶大な支持をいただいている『ハリー・ポッター』の新たなHBOオリジナルシリーズの配信を控え、その可能性に大きな期待を寄せています」と述べた。
そして日本でサービスを開始して今年15周年を迎えたHuluの代表取締役社長・道坂忠久氏は「世界に名声を轟かせるWBD の超大作・人気作・名作・新作、そしてHuluが誇る充実のラインアップ、日本テレビ系の人気コンテンツとHuluオリジナルコンテンツ、音楽ライブや、オーディションなどのファンコンテンツもますますパワーアップしていきます。10月1日からの新しいHuluに是非ご期待ください」と呼びかけている。
【10月1日から配信が開始する主な海外ドラマラインアップ一覧】
・セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1～6
・AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン1～2
・THE LAST OF US シーズン1～2
・ゲーム・オブ・スローンズ 第1章～8章
・ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン1～3
・ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ シーズン1
・ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室 シーズン1～2
・ランタンズ
・デューン 預言
・ドゥーム・パトロール シーズン1～4
・IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。
・チェルノブイリ －CHERNOBYL－
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