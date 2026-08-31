鍛えられた美ヒップあらわ！ アイドル美女23歳の海グラビア
『SPA!デジタル写真集 黒田かほ「おしり改革中」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。
【写真】アイドル美女23歳、美ヒップあらわ写真集カット
黒田かほは、2003年埼玉県生まれ。2024年12月から、アイドルグループ「テラテラ」のメンバーとして活動中。メンバーカラーは、緑。趣味は、寝る前に怖い話・都市伝説をきくこと、筋トレ。特技は英会話、アーチェリー。アイドルWEBマガジン「ガラスガール」にて、コラム「黒田のゾゾゾ」を連載していた。
今回の写真集で、黒田が初の海グラビア挑戦にしながら、海の家で住み込みバイトをする女のコを演じる。フレッシュな水着姿が眩しすぎる。表紙カットでは、ホワイトカラーのチューブトップと、シェブロン柄のビキニボトムスを履いて、健康的で爽やかなバックショットでアピール。ハニカミ笑顔も素敵すぎて、心が奪われてしまうことだろう。
海の家の店内では、ミニTシャツ ＆ へそ出しコーディネートで、看板娘として一生懸命接客する様子から、ビーチで海水浴を楽しむ瞬間も激写する。自身のメンバーカラーである緑色の王道ビキニ姿から覗く、すらっとしたプロポーションに目が釘付けに。たくさん遊んだ後は、温泉旅館の日帰り入浴でリフレッシュしながら、きゅるるんとした笑顔にもドキっとする。
タイトルにある「おしり改革中」と謡われる鍛えられたヒップも要チェックだ！
【写真】アイドル美女23歳、美ヒップあらわ写真集カット
黒田かほは、2003年埼玉県生まれ。2024年12月から、アイドルグループ「テラテラ」のメンバーとして活動中。メンバーカラーは、緑。趣味は、寝る前に怖い話・都市伝説をきくこと、筋トレ。特技は英会話、アーチェリー。アイドルWEBマガジン「ガラスガール」にて、コラム「黒田のゾゾゾ」を連載していた。
海の家の店内では、ミニTシャツ ＆ へそ出しコーディネートで、看板娘として一生懸命接客する様子から、ビーチで海水浴を楽しむ瞬間も激写する。自身のメンバーカラーである緑色の王道ビキニ姿から覗く、すらっとしたプロポーションに目が釘付けに。たくさん遊んだ後は、温泉旅館の日帰り入浴でリフレッシュしながら、きゅるるんとした笑顔にもドキっとする。
タイトルにある「おしり改革中」と謡われる鍛えられたヒップも要チェックだ！