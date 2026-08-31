映画ランキング：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』が初登場1位、『時には懺悔を』『ラスト・サバイバー』もランクイン
最新の全国映画動員ランキング（8月28日～30日の3日間集計、興行通信社調べ）は、2011年に放送され、社会現象となったテレビアニメの劇場版4作目となる『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』が、初日から3日間で動員53万5000人、興行収入9億4000万円をあげ、1位に初登場した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
スタッフとキャストにはこれまでのメンバーが再結集し、総監督を新房昭之、脚本を虚淵玄、キャラクター原案を蒼樹うめが担当。声の出演は悠木碧、斎藤千和、喜多村英梨、ほか。
2位には、好成績をキープしている『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が続き、週末3日間で動員36万9000人、興収5億4700万円を記録。累計成績は動員849万人、興収122億円を突破した。9月5日からは入場者特典第4弾として、チャームミニフィギュア（ランダム全4種）の配布も決定している。
3位は、公開9週目を迎えても依然として好調な『トイ・ストーリー５』が、週末3日間で動員13万2000人、興収1億8300万円をあげた。累計成績は動員901万人、興収125億円を超えている。
4位には『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が続き、週末3日間の成績は動員11万7000人、興収1億9200万円となった。累計成績は動員321万人、興収52億円を記録。トム・ホランド版の「スパイダーマン」としては最高興収を達成し、特大ヒット御礼として9月5日からは入場者にオリジナルポストカードも配布される。
このほか新作では、中島哲也監督が構想18年をかけ、打海文三のミステリー小説を西島秀俊主演で映画化した『時には懺悔を』が9位に初登場。共演は満島ひかり、黒木華、宮藤官九郎、ほか。
10位には、リドリー・スコット監督がピーター・ヘラーのベストセラー・ディストピア小説をジェイコブ・エロルディ主演で映画化した『ラスト・サバイバー』が初登場した。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月28日～8月30日）
1（NEW）劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉（公開週1）
2（1↓）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（6）
3（2↓）トイ・ストーリー５（9）
4（3↓）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（5）
5（5→）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション（5）
6（4↓）ミニオンズ＆モンスターズ（4）
7（7→）キングダム 魂の決戦（7）
8（6↓）あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。（4）
9（NEW）時には懺悔を（1）
10（NEW）ラスト・サバイバー（1）
※11（NEW）ハリー・ポッターと賢者の石（1）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
スタッフとキャストにはこれまでのメンバーが再結集し、総監督を新房昭之、脚本を虚淵玄、キャラクター原案を蒼樹うめが担当。声の出演は悠木碧、斎藤千和、喜多村英梨、ほか。
3位は、公開9週目を迎えても依然として好調な『トイ・ストーリー５』が、週末3日間で動員13万2000人、興収1億8300万円をあげた。累計成績は動員901万人、興収125億円を超えている。
4位には『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が続き、週末3日間の成績は動員11万7000人、興収1億9200万円となった。累計成績は動員321万人、興収52億円を記録。トム・ホランド版の「スパイダーマン」としては最高興収を達成し、特大ヒット御礼として9月5日からは入場者にオリジナルポストカードも配布される。
このほか新作では、中島哲也監督が構想18年をかけ、打海文三のミステリー小説を西島秀俊主演で映画化した『時には懺悔を』が9位に初登場。共演は満島ひかり、黒木華、宮藤官九郎、ほか。
10位には、リドリー・スコット監督がピーター・ヘラーのベストセラー・ディストピア小説をジェイコブ・エロルディ主演で映画化した『ラスト・サバイバー』が初登場した。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月28日～8月30日）
1（NEW）劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉（公開週1）
2（1↓）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（6）
3（2↓）トイ・ストーリー５（9）
4（3↓）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（5）
5（5→）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション（5）
6（4↓）ミニオンズ＆モンスターズ（4）
7（7→）キングダム 魂の決戦（7）
8（6↓）あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。（4）
9（NEW）時には懺悔を（1）
10（NEW）ラスト・サバイバー（1）
※11（NEW）ハリー・ポッターと賢者の石（1）