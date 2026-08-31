鮮烈グラビアデビューの19歳アイドル、“証明写真”にネット騒然「可愛すぎてヤバい」
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、31日までにInstagramを更新。証明写真を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】鮮烈グラビアデビューの19歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
今回は「19歳アイドルの証明写真」と現在のショットを投稿。凛々しい表情を見せており、ファンからは「可愛すぎてヤバい」「素敵」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）
【写真】鮮烈グラビアデビューの19歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
今回は「19歳アイドルの証明写真」と現在のショットを投稿。凛々しい表情を見せており、ファンからは「可愛すぎてヤバい」「素敵」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）