乃木坂46・奥田いろは、同期メンバーに主演ミュージカルアピール「かっこいいんだぞ」
乃木坂46の奥田いろはが31日、都内にて行われたミュージカル『秘密の花園』製作発表会見に、島太星（NORD）、彩みちる、雷太、磯野大、そして演出の桑原裕子氏、作曲のBrandon Lee氏と共に出席。本作を観にきてほしい乃木坂46のメンバーについて語った。
【写真】島太星と笑顔でトークする奥田いろは
本作は、フランシス・ホジソン・バーネットの小説をベースに、韓国ミュージカル界を牽引する気鋭のクリエイティブ陣が独自の視点で再構築し、現地で熱狂的なファンを生み出したオリジナルミュージカル。孤児院で育った子どもたちが「秘密の花園」の物語を演じながら、自分たちの傷ついた心も植物の生命力とともに再生させていく。
孤児院のエイミー、小説の登場人物であるメアリーの2役を演じる奥田は、自身について「もともとの性格はたぶん、明るくてエイミーに近いのかな」としつつ、「メアリーに近い部分も見つけて。自分はすごく好奇心が旺盛なんですけど、その一面を持ってるのかなと本を読んでいて思った」と告白。「私自身は『好奇心を取ったらいろはじゃないよ』というくらい本当に好奇心で動くタイプなので、そういう、ちょっとワクワクした心みたいなものとかを活かせられたらいいのかなとか考えていました」と役と共通する好奇心を作品に活かしたいと語った。
以前、ミュージカル番組で奥田と共演したという島は、奥田を「僕からするとやっぱりすごい方なので。ミュージカルもそうだし、グループの方でもすごいという認識があったから、その認識イコールやっぱりちょっと怖いのかなと思っていた」と正直な印象を打ち明けながらも、「いろんな方に気を遣う方だし、周りへの配慮、そして対面でも優しくする対応。すごいんだなとイメージがガラッと変わった」と告白。
一方、奥田は島について「以前お会いした時、質問コーナーみたいなもので奇想天外な回答をすごいされていて、本当にツボだったんです」と語り、「正直に言うと表だけなのかなと思っていたんです。だけどどこにいても同じ感じだったから、逆に変わらなくてびっくりしました」と自身のツボだったという島のイメージにギャップがなかったことを伝えていた。
また奥田は、「作品を観にきてほしい乃木坂46のメンバーは？」と質問されると「本当に同期のみんながすごく大好き」と同期のメンバーを挙げ、「舞台の上に立つ姿とたぶん普段の姿とまた違うと思うから、『かっこいいんだぞ』っていうところ、『いろんな顔するんだぞ』っていうところを、ぜひ見てほしい」とアピール。あえて1人挙げるなら、という問いには「ずっと仲良くさせてもらってる五百城茉央ちゃんは、言わずとも観に来てくれると言っていたんですけど、ぜひ観てほしいです」と答え、「お稽古期間の時とか辛くなったらたぶん連絡したり癒してくれるのが茉央なので、そういうところも知りつつ『こんなに頑張ったんだ』って観てくれたら」と五百城への思いを口にした。
ミュージカル『秘密の花園』は、東京・よみうり大手町ホールにて10月17日～11月1日上演。
【写真】島太星と笑顔でトークする奥田いろは
本作は、フランシス・ホジソン・バーネットの小説をベースに、韓国ミュージカル界を牽引する気鋭のクリエイティブ陣が独自の視点で再構築し、現地で熱狂的なファンを生み出したオリジナルミュージカル。孤児院で育った子どもたちが「秘密の花園」の物語を演じながら、自分たちの傷ついた心も植物の生命力とともに再生させていく。
以前、ミュージカル番組で奥田と共演したという島は、奥田を「僕からするとやっぱりすごい方なので。ミュージカルもそうだし、グループの方でもすごいという認識があったから、その認識イコールやっぱりちょっと怖いのかなと思っていた」と正直な印象を打ち明けながらも、「いろんな方に気を遣う方だし、周りへの配慮、そして対面でも優しくする対応。すごいんだなとイメージがガラッと変わった」と告白。
一方、奥田は島について「以前お会いした時、質問コーナーみたいなもので奇想天外な回答をすごいされていて、本当にツボだったんです」と語り、「正直に言うと表だけなのかなと思っていたんです。だけどどこにいても同じ感じだったから、逆に変わらなくてびっくりしました」と自身のツボだったという島のイメージにギャップがなかったことを伝えていた。
また奥田は、「作品を観にきてほしい乃木坂46のメンバーは？」と質問されると「本当に同期のみんながすごく大好き」と同期のメンバーを挙げ、「舞台の上に立つ姿とたぶん普段の姿とまた違うと思うから、『かっこいいんだぞ』っていうところ、『いろんな顔するんだぞ』っていうところを、ぜひ見てほしい」とアピール。あえて1人挙げるなら、という問いには「ずっと仲良くさせてもらってる五百城茉央ちゃんは、言わずとも観に来てくれると言っていたんですけど、ぜひ観てほしいです」と答え、「お稽古期間の時とか辛くなったらたぶん連絡したり癒してくれるのが茉央なので、そういうところも知りつつ『こんなに頑張ったんだ』って観てくれたら」と五百城への思いを口にした。
ミュージカル『秘密の花園』は、東京・よみうり大手町ホールにて10月17日～11月1日上演。