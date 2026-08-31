あすから生活道路が時速30㎞に引き下げ　一般道の約7割　専門家「標識出ていない」「一発免停も」　ドライバーは困惑の声

9月から全国の一般道の7割を占める生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられ、違反すると一発免停の可能性も。

現場を取材すると、歓迎と困惑の声が聞こえてきました。

生活道路を走る車のドライブレコーダー映像では、画面左から突然、自転車に乗った男性が。

ドライバーが急ブレーキを踏み、何とか事故を免れました。

さらに別の映像では、角を曲がると子供が飛び出してきました。

こうした思わず息をのむような危険な場面が相次いでいたのが生活道路です。

生活道路は、中央線や中央分離帯がなく全国の一般道の約7割を占めます。

そんな中、9月1日から生活道路の法定速度が60km/hから30km/hへと大幅に引き下げられることとなり、速度の種類は3種類となります。

取材班は都内にある交通量の多い生活道路へ。

そこでは小さな子供が父親に手を引かれながら歩いていましたが、歩道にはガードレールがなく、すぐそばを車が通り過ぎていく様子も見られました。

車がスピードを出せば大きな事故が起こりかねない狭い道幅の生活道路。

専門家に同行してもらい走行する車の速度を計測してみると、8月31日までは違反とはならない30km/hオーバーの車が多く見られました。

1日から注意すべき点について、専門家は次のように指摘します。

日本自動車ジャーナリスト協会・菰田潔会長：

問題なのが標識が出てない。道幅5.5メートル未満、中央線・中央分離帯なし、車線区分なしという道になったら30km/h走行。30km/h以上のスピード違反は6点で一発免停。

法定速度30km/hの生活道路を60km/hで走った場合は一発免停に。

一方、今回の引き下げについて、公園で出会った親子連れからは「バイクも結構暴走してる人がいるので、子供が出る時とか怖い。守っていただけるんだったらありがたいです」と歓迎の声が聞かれました。

さらに、道路沿いの自宅が10回以上車に突っ込まれたという男性は、敷地の角に硬い支柱を立てていました。

男性は「（Q.法定速度の引き下げは）大歓迎だね」と話しました。

法定速度引き下げの前日となった31日、大相撲の大関・安青錦が一日署長となってルールの周知を呼びかけました。

それでもなお、ドライバーからは「ここから30km/hっていうのを明確に分かりやすくしてもらわないと、それでスピード違反ですよって言われても納得できない」など困惑の声が。

交通ルールを守るためにも、道路ごとの速度をしっかり把握することが重要です。