まるで人間のような立ち姿で一世を風靡した、レッサーパンダの「風太くん」を覚えていますか？

【写真を見る】“二本足で立つ”レッサーパンダ「風太くん」は今…実は子孫が“80頭”！子や孫も立つの？【ひるおび】

恵俊彰：

結構報道してましたよね！

弁護士 八代英輝：

「立つとお腹は黒いんだ」とかね。

動物園を訪れていた夏休み中の子どもたちに、当時の風太くんの映像を見てもらうと、驚きの声が。

「あー！初めて見るかも！めっちゃ可愛い」（高校1年生）

「人間みたい！風太くんは知ってたけど、立ってる時を見たことなかったから不思議だなぁって」（小学5年生）

約20年前の2005年、風太くんが注目されるようになったきっかけは、2本足で立つ姿です。

まるで中に人が入っているかのような堂々とした立ち姿で人気となり、アイドル的存在になりました。

風太くん効果で千葉市動物公園の来園者は1.3倍に増え、2008年には石像も作られ動物園の顔となりました。

風太くんの子や孫も立つの？

風太くんの子どもも立つことができるのでしょうか？

2006年11月の映像を見てみると、ドアに掴まって立ち上がる、風太くんの双子の子ども達の姿がありました。

では、孫はどうなのでしょうか？

風太くんを19年間追い続けるファンに聞いてみました。

風太を19年間追いかける中野志保さん（風子さん）

「レッサーパンダは一応立つことができるんですけど、やっぱり下手な子もいます。

いま東武動物公園にいる（風太の孫の）「源太くん」は運動神経抜群で、やぐらのてっぺんに立つこともできるんですよ。」

また、千葉市動物公園にいる孫の「みいちゃん」がイチオシだそうで・・・

風太を19年間追いかける中野志保さん（風子さん）

「みいちゃんの立ち姿がやっぱり可愛いですね！すくっと立って、ボーっと立つんですよね。その姿が可愛らしい。」

風太の子孫は“80頭”！？

実は、風太くんの一族は、現在80頭を超えています。

風太くんには多くの孫、ひ孫、やしゃご、さらには5代あとの来孫（らいそん）まで誕生していて、日本にいるレッサーパンダの約5分の1が風太くんの血を引いているそうです。

コメンテーター 中川翔子：

風太くんすごい！全国に子孫が。

風太くんは今・・・

風太くんは、今どうしているのでしょうか？

千葉市動物公園を訪れると・・・7月5日に23歳の誕生日を迎えていました！

飼育下のレッサーパンダでは、世界最高齢だということです。

2020年以降は立ち姿を見せていない風太くんですが、現在も動物園の人気者だと言います。

20年間、風太くんを見続けてきた職員はー

千葉市動物公園 飼育員 伊藤泰志さん

「私も飼育員を長くやってきてそろそろ引退かなという年齢になって、風太が高齢になった時期にちょうど担当になった。

風太もいつかは最後が来るとは思うんですけども、それが少しでも長くなれば。元気に過ごしていけるように努めていきたいと思っています。」

風太くんは高齢ということもあり、今の暑い時期はお客さんの前には出ず、屋内で過ごしています。

9月中旬頃から気温が下がれば、またみんなと会える予定だということです。

（ひるおび 2026年8月28日放送より）