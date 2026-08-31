當真あみのナチュラル素顔＆ビーチでの眩しい姿 2nd写真集『My Tale』先行カット解禁
當真あみが、今年20歳を迎えるのを記念し全編イギリスロケで撮影した2nd写真集『My Tale』（文藝春秋）を、10月28日に発売。ビーチで遊ぶ眩しい姿と、ナチュラルな素顔を捉えた先行カット2枚が解禁されたほか、握手会イベントを東京で11月3日、大阪で同月8日に開催することが決定した。
【写真】當真あみのナチュラル素顔
数多くの映画・ドラマ・舞台・CMに出演して鮮烈な存在感を放ち、10代女優のトップランナーとして快進撃を続ける當真あみ（19歳）。
そんな當真の2nd写真集『My Tale』は、今年6月下旬、自身初の舞台出演作『ハムレット』でヒロインのオフィーリア役を演じ切った直後に、彼女の憧れの国の一つであるイギリスで撮影を敢行。ロンドンからスコットランドのエディンバラ、そして再びロンドンへと巡る彼女の特別な旅を追いながら、10代最後の今しか撮ることのできない繊細に揺れ動く一瞬一瞬の姿と表情を写真に収めた。
撮影を担当したのは、これまでNewJeans・ITZY・TWICE・Stray Kids・NiziUなどのK-POPグループのほか、ファッション誌やライフスタイル誌などの雑誌、広告の写真を手掛けてきた気鋭のフォトグラファー、ソン・シヨン。彼が日本の俳優の写真集を撮影するのは本誌が初となる。
今回解禁された新たな先行カットには、エディンバラのビーチを背景にチェック柄のワンピースで楽しげに遊ぶ眩しい姿と、旅の途中のプールでのリラックスした時間でナチュラルな素顔を見せる姿が。20歳になる彼女の多面的な魅力を感じさせる2カットとなっている。
當真は「私にとってイギリスはずっと行ってみたいと憧れていた国で、ハリー・ポッターやシェイクスピア作品など沢山の素敵な物語が生まれた場所であり、街並みや景色もこれまでの歴史が刻まれた昔ながらの美しい場所ばかりで、心から楽しんで撮影をすることが出来ました」と振り返る。
そして「20歳という節目を迎えるタイミングにこの写真集を発売できることはとても特別で嬉しいです。これまでとはまた違った當真あみをお届けできると思います。これからも、お芝居にも自分にも応援してくださる方々にも真摯に向き合い頑張っていきます」とメッセージを寄せた。
また今回、東京・大阪の2会場で、握手会イベントを実施することも決定。東京では11月3日に「HMV＆BOOKS SHIBUYA」、大阪では11月8日に「梅田 蔦屋書店」にて実施を予定している。
本イベントの実施決定を受け、當真は「20歳は自分の中でも大事な節目なので、そのタイミングでこうして皆さんとお会いするイベントを出来ることがとても嬉しいです。今回東京だけではなく大阪でも機会をいただけてとてもわくわくしています。沢山の方に会えたら嬉しいです」とコメント。本人の「今回はより多くのファンの皆さんに会いたい」という強い希望から、東西2会場でのイベント実施が実現した。関西での写真集イベントは今回が自身初となる。
イベント当日は、購入者特典の一つとして、写真集撮影の旅の思い出や20歳を迎えてのいまの気持ちについて語るスペシャルトークショー（一部対象商品の購入者から抽選、当選者のみ参加可能）も実施。イベントや特典内容の詳細については、各会場のホームページを要確認（※ホームページ上での購入は9月2日12時から可能）。
當真あみ2nd写真集『My Tale』は、文藝春秋より10月28日に発売。価格は3960円（税込）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■當真あみ
この度、2nd 写真集『My Tale』を発売することになりました。今回、全編イギリスで撮影させていただきました。私にとってイギリスはずっと行ってみたいと憧れていた国で、ハリー・ポッターやシェイクスピア作品など沢山の素敵な物語が生まれた場所であり、街並みや景色もこれまでの歴史が刻まれた昔ながらの美しい場所ばかりで、心から楽しんで撮影をすることが出来ました。
20歳という節目を迎えるタイミングにこの写真集を発売できることはとても特別で嬉しいです。これまでとはまた違った當真あみをお届けできると思います。これからも、お芝居にも自分にも応援してくださる方々にも真摯に向き合い頑張っていきます。ぜひ、この写真集を手に取っていただけたら嬉しいです。
【写真】當真あみのナチュラル素顔
数多くの映画・ドラマ・舞台・CMに出演して鮮烈な存在感を放ち、10代女優のトップランナーとして快進撃を続ける當真あみ（19歳）。
撮影を担当したのは、これまでNewJeans・ITZY・TWICE・Stray Kids・NiziUなどのK-POPグループのほか、ファッション誌やライフスタイル誌などの雑誌、広告の写真を手掛けてきた気鋭のフォトグラファー、ソン・シヨン。彼が日本の俳優の写真集を撮影するのは本誌が初となる。
今回解禁された新たな先行カットには、エディンバラのビーチを背景にチェック柄のワンピースで楽しげに遊ぶ眩しい姿と、旅の途中のプールでのリラックスした時間でナチュラルな素顔を見せる姿が。20歳になる彼女の多面的な魅力を感じさせる2カットとなっている。
當真は「私にとってイギリスはずっと行ってみたいと憧れていた国で、ハリー・ポッターやシェイクスピア作品など沢山の素敵な物語が生まれた場所であり、街並みや景色もこれまでの歴史が刻まれた昔ながらの美しい場所ばかりで、心から楽しんで撮影をすることが出来ました」と振り返る。
そして「20歳という節目を迎えるタイミングにこの写真集を発売できることはとても特別で嬉しいです。これまでとはまた違った當真あみをお届けできると思います。これからも、お芝居にも自分にも応援してくださる方々にも真摯に向き合い頑張っていきます」とメッセージを寄せた。
また今回、東京・大阪の2会場で、握手会イベントを実施することも決定。東京では11月3日に「HMV＆BOOKS SHIBUYA」、大阪では11月8日に「梅田 蔦屋書店」にて実施を予定している。
本イベントの実施決定を受け、當真は「20歳は自分の中でも大事な節目なので、そのタイミングでこうして皆さんとお会いするイベントを出来ることがとても嬉しいです。今回東京だけではなく大阪でも機会をいただけてとてもわくわくしています。沢山の方に会えたら嬉しいです」とコメント。本人の「今回はより多くのファンの皆さんに会いたい」という強い希望から、東西2会場でのイベント実施が実現した。関西での写真集イベントは今回が自身初となる。
イベント当日は、購入者特典の一つとして、写真集撮影の旅の思い出や20歳を迎えてのいまの気持ちについて語るスペシャルトークショー（一部対象商品の購入者から抽選、当選者のみ参加可能）も実施。イベントや特典内容の詳細については、各会場のホームページを要確認（※ホームページ上での購入は9月2日12時から可能）。
當真あみ2nd写真集『My Tale』は、文藝春秋より10月28日に発売。価格は3960円（税込）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■當真あみ
この度、2nd 写真集『My Tale』を発売することになりました。今回、全編イギリスで撮影させていただきました。私にとってイギリスはずっと行ってみたいと憧れていた国で、ハリー・ポッターやシェイクスピア作品など沢山の素敵な物語が生まれた場所であり、街並みや景色もこれまでの歴史が刻まれた昔ながらの美しい場所ばかりで、心から楽しんで撮影をすることが出来ました。
20歳という節目を迎えるタイミングにこの写真集を発売できることはとても特別で嬉しいです。これまでとはまた違った當真あみをお届けできると思います。これからも、お芝居にも自分にも応援してくださる方々にも真摯に向き合い頑張っていきます。ぜひ、この写真集を手に取っていただけたら嬉しいです。