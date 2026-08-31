『VIVANT』堺雅人演じるリュウ ミンシュエンのキャラクタービジュアル公開
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）より、堺演じるリュウ ミンシュエン（漢字表記：劉銘軒）のキャラクタービジュアルが公開された。リュウは第16話で初登場し、堺が主人公・乃木憂助、別人格のF、そしてリュウの3役を演じることが明らかとなった。
【写真】堺雅人、3役目の衝撃 野崎を愛するリュウ ミンシュエンに
リュウは、5年前に野崎（阿部寛）が北京の日本大使館に駐在し、諜報活動を行っていた当時のエージェントだった。
野崎を慕っていたリュウは、手柄を立てようと危険な潜入捜査を試みたものの、組織に捕らえられ人質となった。野崎は傭兵を雇い救出に乗り出したが、その矢先、リュウの死亡を伝える報告が入る。
そして5年後、死んだと思われていたリュウが、樊林杏（ハン リンシン／宮下今日子）が責任者を務めるシンシーのメンバーとして、野崎の前に再び姿を現した。
公開されたキャラクタービジュアルには、拷問によって負った頬の傷が生々しく残るリュウの姿が写し出されている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】堺雅人、3役目の衝撃 野崎を愛するリュウ ミンシュエンに
リュウは、5年前に野崎（阿部寛）が北京の日本大使館に駐在し、諜報活動を行っていた当時のエージェントだった。
そして5年後、死んだと思われていたリュウが、樊林杏（ハン リンシン／宮下今日子）が責任者を務めるシンシーのメンバーとして、野崎の前に再び姿を現した。
公開されたキャラクタービジュアルには、拷問によって負った頬の傷が生々しく残るリュウの姿が写し出されている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。