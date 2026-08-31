今回は、勝手に家を買った夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

夫が単身赴任から帰ってきた直後…

「夫は自分勝手で、何か重要なことを決めるときに、私に何の相談もありません。単身赴任についても夫から急に言われ、まだ子どもが小さかったこともあり困惑しました。

それから数年後、子どもが年長になり、夫は単身赴任先から戻ってきました。そして『マイホームが欲しい』と急に言い出したんです。私は『もう少し待ってほしい』と言ったのですが、その数日後、『もう契約したから』と言い、家を勝手に買ったことを知ったんです。

ただ、その家は駅から遠くて不便な場所にあるうえ、間取りもかなり微妙です。私が愚痴を言うと、『俺が決めたことに文句言うなよ？』と偉そうに言ってきました。この人とこれ以上一緒にいたくないと思い、離婚を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 勝手に家を買うなんて、許せませんよね。決して安い買い物ではありませんし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。