知英、『MR ‐医薬情報担当者‐』韓国のメディカルセンター院長役に決定 本予告映像も解禁
10月4日放送・配信開始となる向井理主演『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』（WOWOW／毎週日曜22時）の追加キャストとして、知英（KARA）が韓国のメディカルセンター院長役を演じることが発表された。また、オールキャストがそろい踏みする本予告映像も解禁となった。
【動画】新たな展開が気になる！ 『MR ‐医薬情報担当者‐』本予告
久坂部羊の小説をドラマ化する本作は、医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する製薬会社のいわば営業職・MR（＝Medical Representative）を主人公に、製薬業界と医療現場の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」。
主人公で、患者、医師、製薬会社のはざまで揺れ動きながら、“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとする「天保薬品」のMR・紀尾中正樹役を向井理。紀尾中の元同期で、外資のライバル社「タウロス」に所属し、徹底的な営利主義を貫くMR・鮫島淳役を要潤が演じる。
今回発表された追加キャストは、紀尾中や鮫島たちに影響を及ぼすことになる韓国のメディカルセンターのメンバー。
女性アイドルグループ・KARAの知英が演じるのは、ヒュンスンメディカルセンターの院長カン・ヨンジン。その他、医師イ・ソンハ役をテジュ、ムン・ジョンギル役をヨシムラケンイチが演じる。
本予告映像は、紀尾中の知られざる過去や、薬害訴訟を巡る動き、韓国の医師らも巻き込む騒動など、特報では見られなかった新たな展開が見え隠れする映像となっている。なお、本予告と本編内のナレーションは橋本さとしが担当し、医薬情報の「プロ」として情報を提供するMRを静かに見守る。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日より毎週日曜22時放送・配信（全5話）。
【動画】新たな展開が気になる！ 『MR ‐医薬情報担当者‐』本予告
久坂部羊の小説をドラマ化する本作は、医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する製薬会社のいわば営業職・MR（＝Medical Representative）を主人公に、製薬業界と医療現場の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」。
今回発表された追加キャストは、紀尾中や鮫島たちに影響を及ぼすことになる韓国のメディカルセンターのメンバー。
女性アイドルグループ・KARAの知英が演じるのは、ヒュンスンメディカルセンターの院長カン・ヨンジン。その他、医師イ・ソンハ役をテジュ、ムン・ジョンギル役をヨシムラケンイチが演じる。
本予告映像は、紀尾中の知られざる過去や、薬害訴訟を巡る動き、韓国の医師らも巻き込む騒動など、特報では見られなかった新たな展開が見え隠れする映像となっている。なお、本予告と本編内のナレーションは橋本さとしが担当し、医薬情報の「プロ」として情報を提供するMRを静かに見守る。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日より毎週日曜22時放送・配信（全5話）。