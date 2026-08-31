服を着せられた柴犬の『まさかの反応』が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で115万3000回再生を突破し、「静かに怒ってるｗ」「くっそ可愛い」「目キョロキョロで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が小さい頃に着ていた服を『成長後に着せてみた』結果、サイズが全く合わず…まさかの『ブチギレの表情』】

ブチギレる柴犬

TikTokアカウント「yokukieruyatu」の投稿主さんが、愛犬に服を着せてみたときのこと。

クローゼットから選んだのは、クマさんデザインの可愛らしい服。ただし、すっかりサイズアウトしてしまったものでした。

しかしデザインはとても可愛いため、試しに成長した今の愛犬へ着せてみることに。耳つきのフードも、ちょこんと被せてみました。

ところが、やはりサイズは全く合わず、ピチピチです。フードを被せると、顔まわりが上へぐいっと引っ張られてしまいました。

その結果、可愛いクマさんになるはずが、愛犬は目をキョロキョロ。見るからに不満そうな怒り顔を浮かべていたそうです。

不満でいっぱいなのに、されるがままになっている姿もなんとも愛らしい一幕。成長の証を感じつつ、思わず笑ってしまう姿でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「笑ってんちゃうぞって顔してんな」「恨みの想いが伝わってくるわw」「柴犬ってほんと感情がわかりやすい」など沢山の反響がありました。

至福のひととき

そんな愛犬にも、心からリラックスできる時間があります。それは、掃除用のコロコロで体をマッサージしてもらうひととき。絶妙な力加減が気持ちいいのか、コロコロされると表情が一変するそうです。

気持ちよさそうに身を預け、うっとりしたまま眠ってしまうこともあるのだとか。抜け毛もそのまま処理できるため、飼い主にとっても便利です。

愛犬にとっては気持ちいいマッサージ。飼い主さんにとっては抜け毛対策。まさに一石二鳥のリラックスタイムなのでした。

TikTokアカウント「yokukieruyatu」には、わんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yokukieruyatu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。