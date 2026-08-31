「僕を起用すべきだと思う」F1に飢える男の“逆オファー”　千載一遇のチャンスで声価を高めた角田裕毅　それでもわずか1戦で見切られてしまうのか？

オランダGPで、混戦状態にあった中位で異彩を放つ好走を見せた角田(C)Getty Images

千載一遇のチャンスを手に出来るか――。先のオランダGPで約8か月ぶりにF1に参戦した角田裕毅は、現地時間9月4日に開幕する次戦のイタリアGPにも継続参加が出来るかが注目されている。

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そもそも急転直下で舞い込んだ出走機会だった。オランダGPの開幕直前にレッドブルのアイザック・ハジャーがボクシングトレーニングで左手首を負傷し、空きシートにレーシングブルズのリアム・ローソンが抜擢され、必然的に両チームのリザーブドライバーであった角田が起用された。

結果的に角田はオランダGPを完走し、ポイント圏に肉薄する11位に食い込んだ。果敢な走行でオーバーテイクを見せるなど、周囲が「まさに驚異的だった」（アラン・パーメイン代表談）と評した好走は空白の期間を過ごしていた26歳の声価を高めた。

しかし、契約社会でもあるF1界はシビアだ。現時点で状態は軽傷とみられているハジャーの治癒次第では、イタリアGPから復帰する公算が大きい。仮に若きフランス人ドライバーが復帰すれば、ローソンはレーシングブルズのレギュラードライバーに戻り、角田もふたたび控えに回る。

あれだけの可能性を示したのに、たった1戦で見切られてしまうのか。そう思わずにはいられないが、当の角田は至って冷静だ。英専門メディア『Planet F1』の取材に応じた際に「自分を（F1で）起用するかどうかは、マネージャーや、来年のラインナップをまだ決めていない他のチーム次第だ」と主張。そして、自信ありげに、こう訴えたという。

「僕は予想以上に速くは知れたと思うし、うまくやれたと感じている。だから（他チームは）僕を起用すべきだと思うね」