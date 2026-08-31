「桃農家さんに聞きたいです」ーー。そんなコメントが添えられたThreadsの投稿が注目を集めています。投稿した柚さん（@sfyzl_258）は、桃を切ったときに現れた見慣れないものに戸惑っていました。



【写真】桃を切ると…これは虫？？？

「スーパーで買った桃を切ったら虫のようなものが出てきました。捨ててしまったのですが、後日、いただきものの桃を切ったらまた似たようなものが。何かの根っこのように見えます。もしかしたら、前回のものも虫ではなく根っこか何かだったのかも。桃農家さん、何かおわかりになりますか？」



1枚目の写真には、最初に購入した桃を2つに切り分けた様子が写っています。硬い種（核）のわきには、長さ1.5cmほどの、根のように見える茶色っぽいものが。一方、2枚目の写真には、後日、別の桃から見つけたよく似たものが写っていました。たしかに、細長いものが何本も伸びています。



この投稿には100件を超えるコメントが寄せられました。桃農家を営むユーザーやその家族からは、写っているものは「花弁」や「花のがく」など、桃の花に由来するものではないかとの回答が。また、「花のめしべが受粉をして果実になるので、その過程の何かしらで果実の内部に入ってしまったものだと思います」との声も寄せられました。



2度目もよく似ている…「虫ではないのかも」

投稿主さんが最初に見つけたときに気になったのは、「虫にしては足が多すぎること、また、その周囲がとてもきれいな状態だったので、『本当に虫？』と違和感を覚えたんです」という点でした。その後、別の桃から再びよく似たものを見つけたときは、乾燥していたため、虫ではないとすぐにわかったといいます。



「最初に見つけたものと同じく茶色っぽい色合いで、根のようなものがたくさん伸びていました」



2度の発見を受け、「もしかしたら虫ではないのかもしれない」と考え、有識者に尋ねてみようと思ったそうです。「2個で800円弱の桃を1つ捨ててしまいました。もったいないことをしたなと思います」と振り返ります。



投稿には、「知らなかった！」「すごい。勉強になりました」「ためになりますね」などの声や、「このあいだ買った桃が、似たような感じで外にはみ出ていました」といった体験談も寄せられました。



なお、今回見つかったものについて、公的機関による個別の確認は行われていません。食品について気になる点がある場合は、その食品を食べずに保管し、購入店や製造元、最寄りの保健所へ相談するよう東京都は案内しています。



小さな違和感から始まった投稿は、桃の花と果実のつながりに目を向けるきっかけになりました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）