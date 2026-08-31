「お前は用済みだ」と戦力外に…昨季０試合の日本人DFが圧巻のドイツ１部デビュー！“干した”前指揮官に批判の声「クソだ」「冷遇がなければW杯もあったはず」
堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは現地８月29日に開催されたブンデスリーガの開幕戦で、ウニオン・ベルリンとアウェーで対戦。３−３のドローに終わった。
この一戦で、左SBで先発起用された小杉は待望のブンデスデビュー。何度も果敢な攻め上がりを見せれば、守備でも落ち着いて対応し、初陣とは思えない圧巻のパフォーマンスを発揮した。
今年１月にスウェーデンのジュールゴーデンスから加入した20歳の左SBは、しかし２月に就任したアルベルト・リエラ前監督から冷遇され、公式戦出場なしでシーズンを終えた。
地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、「指揮官はコスギを無視し続け、選手自身がU-21チーム（５部）での活動を希望するほどだった。リエラ監督は彼に『お前は用済みと告げた」と報じていた。
それでも、アディ・ヒュッター新監督が就任した今季は、プレシーズンにアピールに成功。今季の公式戦初戦となったDFBポカールでも３アシストと躍動し、ブンデス開幕スタメンを勝ち取った。
U・ベルリン戦の活躍ぶりを受け、インターネット上では、戦力外扱いをした前指揮官へ批判の声が上がった。
「去年出れてたらW杯行けたなリエラのクソがよ」
「小杉干してたリエラってマジで頭おかしかったんだな」
「前監督に冷遇されてなければ、ワールドカップメンバー入りもあったはず」
「昨季まで干されてたのに素晴らしい！」
「去年の不遇脱却できて良かった」
「就任して３か月でフランクフルトをクビになったアルベルト・リエラ前監督って一体なんだったんだろうか。小杉啓太君を徹底的に干した上に『お前は用済みだ』とまで言い放ったためにレイシストではないかと疑われている」
監督次第で選手の立場はガラッと変わる。その顕著な例と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃の公式戦デビュー！20歳日本人DFが３アシスト
この一戦で、左SBで先発起用された小杉は待望のブンデスデビュー。何度も果敢な攻め上がりを見せれば、守備でも落ち着いて対応し、初陣とは思えない圧巻のパフォーマンスを発揮した。
今年１月にスウェーデンのジュールゴーデンスから加入した20歳の左SBは、しかし２月に就任したアルベルト・リエラ前監督から冷遇され、公式戦出場なしでシーズンを終えた。
それでも、アディ・ヒュッター新監督が就任した今季は、プレシーズンにアピールに成功。今季の公式戦初戦となったDFBポカールでも３アシストと躍動し、ブンデス開幕スタメンを勝ち取った。
U・ベルリン戦の活躍ぶりを受け、インターネット上では、戦力外扱いをした前指揮官へ批判の声が上がった。
「去年出れてたらW杯行けたなリエラのクソがよ」
「小杉干してたリエラってマジで頭おかしかったんだな」
「前監督に冷遇されてなければ、ワールドカップメンバー入りもあったはず」
「昨季まで干されてたのに素晴らしい！」
「去年の不遇脱却できて良かった」
「就任して３か月でフランクフルトをクビになったアルベルト・リエラ前監督って一体なんだったんだろうか。小杉啓太君を徹底的に干した上に『お前は用済みだ』とまで言い放ったためにレイシストではないかと疑われている」
監督次第で選手の立場はガラッと変わる。その顕著な例と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃の公式戦デビュー！20歳日本人DFが３アシスト