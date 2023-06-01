アニメ『刃牙道』第2クール10.4テレビ放送開始！ 烈海王の異世界転生スピンオフもアニメ化
アニメ『刃牙道』第2クールが、10月4日よりテレビ放送されることが決定。あわせて、烈海王を主人公とするスピンオフ作品『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』のアニメ化も決定し、特報映像が解禁された。
【動画】烈海王が主人公のスピンオフ作品『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』特報映像
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて連載された板垣恵介による同名コミックを原作に、“地上最強の親子喧嘩”が終結した後の物語が展開される。現在、Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞から『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までを世界独占配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
アニメ『刃牙道』第1クールと第2クールは、Netflixにて世界独占配信中。『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントがアニメーション制作を担当する。また、第1クールはTOKYO MXほかにて放送中だ。10月4日よりテレビ放送がスタートする第2クールでは、烈海王をはじめとする強者どもとの激闘を繰り広げてきた伝説の剣豪・宮本武蔵との死闘の行く末が描かれる。
アニメ『刃牙道』第9話「烈海王」では、烈海王と宮本武蔵の死闘が壮絶な結末を迎えた。今回、そんな烈海王の物語を描く『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』のアニメ化が決定し、特報映像も解禁された。
原案・板垣恵介、原作・猪原賽、漫画・陸井栄史による本作は、「刃牙」シリーズのスピンオフ作品として、2020年より秋田書店「月刊少年チャンピオン」にて連載中。異世界へ転生した烈海王が「中国武術最強を異世界で証明する」ため、剣や魔法、さらには異世界の強大な生物たちを相手に壮絶なバトルを繰り広げる異世界転生アクションだ。
既刊コミックスは累計200万部を突破（紙・電子合算／2026年8月現在）するなど、多くの読者から支持を集める作品が、ついにアニメーションとして始動。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』『刃牙道』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
アニメ『刃牙道』第2クールは、10月4日よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビにて毎週日曜23時30分、KBS京都にて毎週月曜25時、テレビ愛知にて毎週月曜26時5分、HTB北海道テレビにて毎週月曜26時10分、TVQ九州放送にて毎週月曜27時より放送。
【動画】烈海王が主人公のスピンオフ作品『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』特報映像
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて連載された板垣恵介による同名コミックを原作に、“地上最強の親子喧嘩”が終結した後の物語が展開される。現在、Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞から『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までを世界独占配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
アニメ『刃牙道』第9話「烈海王」では、烈海王と宮本武蔵の死闘が壮絶な結末を迎えた。今回、そんな烈海王の物語を描く『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』のアニメ化が決定し、特報映像も解禁された。
原案・板垣恵介、原作・猪原賽、漫画・陸井栄史による本作は、「刃牙」シリーズのスピンオフ作品として、2020年より秋田書店「月刊少年チャンピオン」にて連載中。異世界へ転生した烈海王が「中国武術最強を異世界で証明する」ため、剣や魔法、さらには異世界の強大な生物たちを相手に壮絶なバトルを繰り広げる異世界転生アクションだ。
既刊コミックスは累計200万部を突破（紙・電子合算／2026年8月現在）するなど、多くの読者から支持を集める作品が、ついにアニメーションとして始動。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』『刃牙道』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
アニメ『刃牙道』第2クールは、10月4日よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビにて毎週日曜23時30分、KBS京都にて毎週月曜25時、テレビ愛知にて毎週月曜26時5分、HTB北海道テレビにて毎週月曜26時10分、TVQ九州放送にて毎週月曜27時より放送。