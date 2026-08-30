体をこちょこちょする飼い主さんの手が不意に離れると無防備にバンザイしてしまう子猫の動画が、記事執筆時点で375万回再生と話題に。

あまりの可愛さにリピート再生が止まらなくなった視聴者から「いつ見るのやめたらいいか分からない」「もう30分見てる」といったコメントが寄せられました。

【動画：子猫のお腹をこちょこちょしてから『手を離す』と…ずっと見ていたくなる『尊い光景』】

こちょこちょ、パァッ！

TikTokアカウント「maruneko123」に投稿されたのは、仰向けにバンザイする子猫の動画です。飼い主さんの膝の上で仰向けに寝る「みそ」ちゃん（通称みーこちゃん）。目はらんらんと輝いてやる気満々な表情だったとか。

飼い主さんがおなかをこちょこちょとくすぐってから不意に手を離すと、全ての足をパァッと開いて大きくバンザイ！可愛らしい小さな肉球が丸見えだったそう。

小さな足を大きく挙げて

顔をツンといじられるといたずらな顔で指にかじりつこうとしますが、再び飼い主さんの手が突然離れると全ての足を広げてフリーズ。

子猫の反射で出てしまう行動のようですが、あまりにも愛らしく何度も繰り返し見たくなってしまいます。

その後もこちょこちょ、パァッ！っと、何度も飼い主さんと遊ぶみーこちゃん。あどけない仕草や表情に、飼い主さんも母性本能が溢れてしまったそうです。

登りたいわんぱく天使

飼い主さんに遊んでもらっていたみーこちゃんですが、他の動画ではひとりでやんちゃに遊ぶ一面も紹介されています。

椅子の足によじ登りたくてたまらないみーこちゃん。前足でしがみついて必死に後ろ足を浮かせてみますが、うまく力が入らず足をジタバタしていたそう。

前足に力を入れてしばらく粘ったものの、最後には力尽きてあえなく床へ。まだ猫らしい動きが身についていない子猫ならではの行動が微笑ましいひとコマでした。

話題になった動画には「産んだのは実は私です」「私が産んだかもしれない」と、母性が溢れるあまり自分が産んだかのような錯覚に陥ってしまう視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「maruneko123」では、飼い主さんの家で暮らす個性豊かな5頭の猫たちが幸せいっぱい自由奔放に生活する様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「maruneko123」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。