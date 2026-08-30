辻希美の長女・希空、ハワイの夕日バックに美しさ全開 8万超「いいね！」
元モーニング娘。の辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空が29日にInstagramを更新。家族旅行で訪れているハワイで撮影したソロショットを披露し、8万件を超える「いいね！」が集まっている。
【別カット】辻希美の長女・希空、ハワイの夕日に照らされた美しすぎる姿（全4枚）
希空は先日の投稿で、家族7人そろって初めての海外旅行でハワイを訪れていることを報告していた。
今回は「沢山のプルメリア付けて1日お買い物した日」とつづり、グレーのノースリーブトップスに、プルメリアの髪飾りやネックレスを合わせた南国ムードあふれる姿を公開。「夕日が綺麗すぎて」と記した通り、オレンジ色に染まる海と空を背景にしたショットでは、その美しさが一層際立っている。
このほか、鮮やかなターコイズカラーのロングネイルを披露しながらハワイのスターバックスを楽しむ姿や、ミッキーとミニーをかたどったワッフルを手にした写真も投稿。ハワイでの買い物やグルメを満喫する様子を伝えた。
■希空（のあ）
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。の辻希美、父は俳優の杉浦太陽。17歳の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっている。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【別カット】辻希美の長女・希空、ハワイの夕日に照らされた美しすぎる姿（全4枚）
希空は先日の投稿で、家族7人そろって初めての海外旅行でハワイを訪れていることを報告していた。
今回は「沢山のプルメリア付けて1日お買い物した日」とつづり、グレーのノースリーブトップスに、プルメリアの髪飾りやネックレスを合わせた南国ムードあふれる姿を公開。「夕日が綺麗すぎて」と記した通り、オレンジ色に染まる海と空を背景にしたショットでは、その美しさが一層際立っている。
■希空（のあ）
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。の辻希美、父は俳優の杉浦太陽。17歳の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっている。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）