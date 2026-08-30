死者、行方不明者は合わせて3000人を超え、日本人を含む多くの外国人観光客も巻き込まれた大規模な土石流。何が起きたのかが徐々に見えてきました。

【被害前の衛星写真と比較】川の両側が土砂に削り取られ、街が…

勢いは想像を遙かに超えるもの…ネパールで起きた土石流

土石流の発生場所から､約50キロ離れたネパール中部のヌワコット郡に、記者が入りました。

押し寄せた膨大な土砂に、いくつもの家屋が沈んでいました。土石流の勢いは、想像を遙かに超えるものだったのです。

撮影者（26日 ネパール・ラスワ郡）

「すごい勢いだ、高いところへ逃げろ」

ヌワコット郡より上流に近いラスワ郡では、激しい濁流が橋の高さを超え、そのまま橋は流されてしまいました。

青空が見える下で、流れる濁流。車や建物が流されています。

ネパールのラスワ郡で発生した大規模な土石流は、中国のチベット自治区との国境線を流れ下ります。その国境にある中国の検問所にも土砂が押し寄せ、跡形もなくなりました。

別の角度のカメラには、立体駐車場に止まっていたバスが、濁流に飲み込まれる様子が映っていました。

土石流に見舞われた後、街の景色は一変していました。

救助活動は難航 630人以上死亡 3000人以上が行方不明

被害前の衛星写真と比較すると、川の両側が土砂に削り取られ、街も飲み込まれたことがわかります。救助活動は、泥に足が取られるなど、難航しています。

救助隊員（28日 ネパール・ラスワ郡）

「他に誰かいないか？」

「誰もいない。すべて流されてしまったのか」

30日午前6時までにネパールと中国、両国合わせて、630人以上が死亡。行方不明者は3000人以上とされています。

ネパール人の母親

「長男が音信不通です。見つかるかどうか。帰ってきてくれるのを願っているが、まだ何も見つかっていません」

観光で訪れた幼い子どもを含む、日本人5人の安否もわかっていません。なぜ、ここまで大規模な土石流が起きたのでしょうか。

土石流発生は「氷河の崩落」が原因か 今後二次被害の恐れも…

アメリカの地質調査所は､当初「地震」が土石流を引き起こしたとの見方を示しましたが、その後「氷河の崩落」が原因だと修正しました。

現場周辺の衛星画像を解析した東京大学大学院の渡邉教授は…

東京大学大学院 渡邉英徳 教授

「元々は山頂に雪が積もっていた場所。それが、ごそっとえぐれて、なくなっている状態」

横幅約800メートルの斜面が、約2000メートル滑り落ちました。崩落した氷や土砂は渓谷に流れ込み、下流へ一気に押し寄せたと見られます。

そして、二次被害の恐れも出ています。大量の土砂が水の流れをせき止め、ダムのようになった“せき止め湖”。

中国当局は、今後決壊するリスクが高いとしています。

発生から4日。人的被害が拡大する中、現場では一刻を争う救助活動が続いています。