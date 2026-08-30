野良猫歴10年の家猫転職の翌日、「まさかの姿」にギャップ萌え
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「伝説のからあげ猫、恐るべき珍妙オーラを放つ」と題した動画を公開しました。
動画では、10年間過酷な外の世界を生き抜いた元野良の茶トラ猫「壱胡」が保護され、家猫として見せる予想外にユニークな姿が収められています。
2023年4月5日に保護されたばかりの壱胡は、当初は窓枠に隠れて激しく威嚇していましたが、背中を撫でられるとすぐに恍惚とした表情に。
さらに驚くべきことに、その翌日には早くも投稿主の膝の上で甘えるほどの順応性を見せます。
しかし、ご飯を食べる場所は窓枠の上など、まだ少し緊張している様子も。
そんな中、飼い主が7.2kgのわがままボディーを抱っこして降ろし、ご飯を与えると、ビビりながらも力強く完食する逞しさを見せました。
動画の中盤では、野良時代の珍プレーも回想されます。天敵の猫を前にしてフェンスから降りられなくなり、涙目で微動だにしないという愛嬌たっぷりの姿が明かされました。
そして家での生活に戻ると、壱胡はなぜか猫用トイレの縁に顎を乗せてくつろぎ始めます。
ついにはトイレの中にすっぽりと収まって目を閉じる姿に、「そこは風呂じゃないぞ」と飼い主の的確なツッコミが入りました。
隣の部屋にいる先住猫たちも、壁越しにただならぬ珍妙な気配を感じてざわついている様子。
過酷な10年を生き抜いた強さと、どこか抜けている珍妙なオーラのギャップが、多くの視聴者を和ませる内容となっています。
動画では、10年間過酷な外の世界を生き抜いた元野良の茶トラ猫「壱胡」が保護され、家猫として見せる予想外にユニークな姿が収められています。
2023年4月5日に保護されたばかりの壱胡は、当初は窓枠に隠れて激しく威嚇していましたが、背中を撫でられるとすぐに恍惚とした表情に。
さらに驚くべきことに、その翌日には早くも投稿主の膝の上で甘えるほどの順応性を見せます。
しかし、ご飯を食べる場所は窓枠の上など、まだ少し緊張している様子も。
そんな中、飼い主が7.2kgのわがままボディーを抱っこして降ろし、ご飯を与えると、ビビりながらも力強く完食する逞しさを見せました。
動画の中盤では、野良時代の珍プレーも回想されます。天敵の猫を前にしてフェンスから降りられなくなり、涙目で微動だにしないという愛嬌たっぷりの姿が明かされました。
そして家での生活に戻ると、壱胡はなぜか猫用トイレの縁に顎を乗せてくつろぎ始めます。
ついにはトイレの中にすっぽりと収まって目を閉じる姿に、「そこは風呂じゃないぞ」と飼い主の的確なツッコミが入りました。
隣の部屋にいる先住猫たちも、壁越しにただならぬ珍妙な気配を感じてざわついている様子。
過酷な10年を生き抜いた強さと、どこか抜けている珍妙なオーラのギャップが、多くの視聴者を和ませる内容となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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