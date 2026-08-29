お台場「実物大ユニコーンガンダム立像」雨の中ファン大集結で拍手「ありがとうー！」 最後の企画で9年の歴史に幕
2017年9月よりダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に展示されている「実物大ユニコーンガンダム立像」が、8月31日をもって展示が終了する。約9年の立像展示を記念したファイナルセレモニーが本日29日に行われ、雨が降る中、大勢のファンが駆けつけた。
【動画】雨の中ファン大集結！お台場「実物大ユニコーンガンダム立像」最終セレモニー
『機動戦士ガンダムUC』『機動戦士ガンダムNT』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』シリーズの音楽を手掛ける澤野弘之、今年公開の映画『閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』の挿入歌を担当したSennaRinが登場し、スペシャルライブをお届け。
さらに、実物大ユニコーンガンダム立像と、東京・お台場「ダイバーシティ東京 プラザ」の壁面に投影される映像演出「WALL-G」の特別演出『UNICORN GUNDAM Statue ― BEYOND POSSIBILITY ―』もイベント内にて実施された。
最後は打ち上げ花火があり、ユニコーンガンダムの勇姿を盛り上げると、会場からは「ありがとうー！」と大声とともに大きな拍手が起きた。
【動画】雨の中ファン大集結！お台場「実物大ユニコーンガンダム立像」最終セレモニー
『機動戦士ガンダムUC』『機動戦士ガンダムNT』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』シリーズの音楽を手掛ける澤野弘之、今年公開の映画『閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』の挿入歌を担当したSennaRinが登場し、スペシャルライブをお届け。
さらに、実物大ユニコーンガンダム立像と、東京・お台場「ダイバーシティ東京 プラザ」の壁面に投影される映像演出「WALL-G」の特別演出『UNICORN GUNDAM Statue ― BEYOND POSSIBILITY ―』もイベント内にて実施された。
最後は打ち上げ花火があり、ユニコーンガンダムの勇姿を盛り上げると、会場からは「ありがとうー！」と大声とともに大きな拍手が起きた。
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