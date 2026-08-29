『ひとりで玄関を出てはダメ』家族と約束をしているという柴犬さん。でもお外にママさんの姿を見つけて…一生懸命に約束を守る光景が話題になっているのです。

思わず泣けてくる…！忠実でいじらしいその行動は記事執筆時点で17.9万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。

【動画：『ひとりで玄関を出ちゃダメ』と教わった犬→外のママを見つけ『出てしまう』と思いきや…必死に『約束を守る光景』】

『ひとりで玄関を出てはダメ』と約束している柴犬さん

Xアカウント『@shibaasamurasan』に投稿されたのは、懸命に約束を守る柴犬さんの行動。

日頃から、安全を守るために『ひとりで玄関を出てはダメ』と約束をしているという「あさむらさん」こと「あーちゃん」。

開いている玄関ドアからひょっこりと顔を覗かせたあーちゃん。目の前に停まっている車の中に大好きなママさんのお姿を発見したのだといいます。

『ママのところに走って行きたい』でも『ひとりで玄関を出てはダメ』というお約束が…。葛藤しながらもママさんからは目を離せずにいたというあーちゃん。

悩んで悩んで、何度も一歩を踏み出そうとしては止めて…。一歩だけ玄関の外へ踏み出したものの『さすがにこれ以上は行っちゃいけない』とばかりにその場で動きを止めたのだそう。

『ママ…これ以上は行けないよ…』というかのように、切なげな表情を浮かべてママさんを見つめていたというあーちゃんのお姿は、あまりにもいじらしく愛くるしいものだったそう。

すぐ近くにいるママさんの元へ今すぐにでも走っていきたいはずなのに…目の前の出来事や感情よりも、家族との『お約束』をきちんと大切にするあーちゃんのお姿は、多くのユーザーを感動させることとなったのでした。

この投稿には「足を一歩出すとこなんか可愛すぎる」「お約束守って偉いね」「柴犬のこういうところ好き」「いじらしい！かわいい！」「忠実すぎて泣ける」「ちゃんと約束守って偉い」「なんてお利口さんなの」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな柴犬の女の子

あーちゃんは、お喋り上手で表情豊か、とっても甘えん坊な5歳の女の子。家族のことが大好きでその振る舞いや行動はあまりにも愛おしいもの。

ママさん、パパさんに溺愛されながら自分らしくのびのびと幸せに暮らすあーちゃんのお姿は、柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaasamurasan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。