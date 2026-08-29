大野真依、ソロショット　※「大野真依」Instagram

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　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が29日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露した。

【写真】フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、グラビア姿も「スタイル抜群」（22枚）

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はシースルーのトップス×ショートパンツ姿を披露。投稿内では、「【1日1美容】　休暇中は不規則な生活をしてしまって　肌荒れしちゃいました　肌は食べ物とかだけじゃなくて
不規則なリズムとか質の悪い睡眠も　ダイレクトに響いてくるんだと反省…　今は肌荒れも治りました」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「エレガント」などの声が集まっている。

引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）