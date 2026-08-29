荷物の配達で自宅にやってきてくれたクロネコヤマトの配達員さん。玄関までお出迎えをした豆柴さんが…。あまりにも『尊い光景』が話題になっているのです。

思わずほっこりしてしまうその光景は記事執筆時点で19.6万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：クロネコヤマトの配達員が荷物を届けてくれた結果→玄関まで『犬』がお出迎えして…何気なく撮影した『尊い一枚』】

クロネコヤマトの配達員さんが来訪→玄関までお出迎えした犬が…

Xアカウント『@rojiko7』に投稿されたのは、配達員さんと豆柴さんのお姿。

この日、荷物を届けに自宅へやってきてくれたクロネコヤマトの配達員さん。飼い主さんが玄関へ受け取りに出ると、豆柴「九十（きゅうと）」くんもやってきたのだそう。

思った以上に『尊い光景』に絶賛

荷物を抱えながらしゃがみ込んで、九十くんの目線にあわせてくれた配達員さんの元へ駆け寄り『いつもありがとうございます』『ご苦労さまでございます』とでもいうかのような素振りを見せたのだといいます。

きっと九十くんを優しい笑顔で見つめているのであろう配達員さん、配達員さんを可愛い笑顔で見上げているのであろう九十くん。

表情が見えなくとも伝わってくる穏やかで優しさに溢れたその空気感は、あまりにも尊いものだったのだそう。

どの配達員さんが来られてもきちんとご挨拶するという九十くんですが、この日に来てくれた配達員さんはいつも撫で撫でしてくれるのだとか。

いつまでも続いてほしい…そう感じずにはいられない、九十くんと配達員さんの微笑ましいやり取りは多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「後ろ姿でもかわいい」「感謝してて偉い」「配達するのも癒やされますね」「ぜひ配達したい」「犬にも優しいヤマトさん」「家族の代表の挨拶ですね」「律儀でたまらん」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱい天真爛漫な豆柴の男の子

2021年6月26日生まれの九十くんは、元気いっぱいで天真爛漫な性格の持ち主。コロコロ変わる表情、甘えん坊な振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす九十くんの日常は日々多くのユーザーに豆柴の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@rojiko7」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。