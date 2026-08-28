英国ミステリー『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜』YouTubeで期間限定全話無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、英国ミステリー『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜』のシーズン1〜2をYouTubeで期間限定全話無料公開。

『ライン・オブ・デューティ』『ピーキー・ブラインダーズ』キャストが出演

『ブレッチリー・サークル』のタイトルでも知られる本作は、「エニグマ」を解読した政府暗号学校・通称“ブレッチリー・パーク”で任務にあたった元解読員の女性たちが戦後再び集結し、連続殺人の謎に迫る英国ミステリー。女性たちそれぞれに得意分野があり、各自の強みを生かして様々な事件に立ち向かう様が見どころだ。

主演は、『ライン・オブ・デューティ』のアンナ・マックスウェル・マーティン、『ライフ 私たちの生きる道』のレイチェル・スターリング、『ピーキー・ブラインダーズ』のソフィー・ランドル、『シェトランド』のジュリー・グレアム。

＜シーズン1第1話あらすじ＞

第二次世界大戦中、政府の暗号学校で働いていたスーザンら4人の女性たち。彼女たちはドイツ軍の派兵情報や戦闘命令を示す暗号を解読し、イギリス軍の戦況に貢献していた。9年後、大戦が終結した後に普通の主婦となっていたスーザンは、ロンドンで起きたとある連続殺人事件に関して、犯人には行動パターンがあると気付く。犯人の手がかりを求め、かつての仲間に協力してもらおうと声をかけるスーザンだったが…。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。





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