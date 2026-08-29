松山ケンイチ、松たか子からまさかのお土産に苦笑 舞台あいさつで急きょ映り込み「マネージャーさん持ってきてください」
■映画『ナギダイアリー』ジャパンプレミアイベント
俳優の松山ケンイチが29日、都内で行われた映画『ナギダイアリー』ジャパンプレミアイベントに松たか子、石橋静河、深田晃司監督とともに登壇。松が選んだというまさかのお土産を急きょステージで披露し、会場を盛り上げた。
【写真】松たか子から貰ったTシャツに笑う松山ケンイチ
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家・寄子（松）と、東京で暮らす建築家・友梨（石橋）が、9日間をともに過ごす中で自分自身と向き合っていく人間ドラマ。
ワールドプレミアとなったカンヌ国際映画祭では約7分間にわたるスタンディングオベーションが起こり、海外メディアからも「卓越した脚本」「深田晃司監督の到達点」と高い評価を受けている。
カンヌ国際映画祭へ行っていなかった松山は、3人と対面するのは撮影以来。そんな松山に松がカンヌでのお土産を買ってきてくれたそうだが「さっきいただいたのが、フランスのベトナム料理屋のフォーのTシャツだったんです（笑）」と苦笑い。
松は「これ松山さんに渡さなきゃと思っていたんですが、お会いした時に渡したくて。ずっと家にあったんですけど、袋がどんどんしわくちゃに…（笑）」と明かすと、松山は「かなりいい雰囲気で（笑）」とにやり。
そんな中、松山はサービス精神旺盛に「観てもらいたい」といい「僕のマネージャーさんが聞いていると思うんで持ってきてください！本当にもらったのでね（笑）」と最後のフォトセッションのタイミングで急きょ壇上に袋ごとTシャツが運ばれた。
松山は満足そうにフォーのイラストが描かれたTシャツを見せ、一緒にフォトセッション。MCからは「作品とはまったく関係ないです」とアナウンスが入り会場も笑いに包まれた。
俳優の松山ケンイチが29日、都内で行われた映画『ナギダイアリー』ジャパンプレミアイベントに松たか子、石橋静河、深田晃司監督とともに登壇。松が選んだというまさかのお土産を急きょステージで披露し、会場を盛り上げた。
【写真】松たか子から貰ったTシャツに笑う松山ケンイチ
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家・寄子（松）と、東京で暮らす建築家・友梨（石橋）が、9日間をともに過ごす中で自分自身と向き合っていく人間ドラマ。
カンヌ国際映画祭へ行っていなかった松山は、3人と対面するのは撮影以来。そんな松山に松がカンヌでのお土産を買ってきてくれたそうだが「さっきいただいたのが、フランスのベトナム料理屋のフォーのTシャツだったんです（笑）」と苦笑い。
松は「これ松山さんに渡さなきゃと思っていたんですが、お会いした時に渡したくて。ずっと家にあったんですけど、袋がどんどんしわくちゃに…（笑）」と明かすと、松山は「かなりいい雰囲気で（笑）」とにやり。
そんな中、松山はサービス精神旺盛に「観てもらいたい」といい「僕のマネージャーさんが聞いていると思うんで持ってきてください！本当にもらったのでね（笑）」と最後のフォトセッションのタイミングで急きょ壇上に袋ごとTシャツが運ばれた。
松山は満足そうにフォーのイラストが描かれたTシャツを見せ、一緒にフォトセッション。MCからは「作品とはまったく関係ないです」とアナウンスが入り会場も笑いに包まれた。