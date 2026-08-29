【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】腕を掴んでる…「疑惑のジャッジ」（リプレイあり）

バスケットボール日本代表のPG齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が、カウンターの最中に相手選手から腕を掴まれて突破を阻まれた。映像確認を経て“ノーマルファウル”となった判定に、驚きや疑問の声が上がっている。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合の主導権を握った日本代表が、106−78の大差で勝利した。

大勝を収めた日本だったが、この日は何度か疑惑の判定も。そのひとつが、第3クォーターの残り1分49秒だった。

SF馬場雄大（長崎ヴェルカ）のディフェンスリバウンドから日本がカウンターを仕掛けた場面。ボールを持った齋藤が、スピードに乗ってモハメド・アルスワイレムを抜き去ろうとした瞬間、腕を掴まれて前進を阻まれた。

齋藤拓実もアンスポを主張したが…

すぐにレフェリーのホイッスルが鳴ると、齋藤は頭の上で手首を掴むようなジェスチャーを見せ、「アンスポーツマンライクファウル」（スポーツマンらしくない悪質な接触プレー。通称アンスポ）ではないかとアピールした。

このプレーは、レフェリーレビュー（ビデオ判定）で確認されることに。リプレイ映像で見ると、齋藤はアルスワイレムに腕を掴まれていたが、結果はノーマルファウルの判定となった。

まさかの判定に、ABEMAでゲスト出演したバスケットボールYouTuber・ともやんも「えっ？」と驚きの声。ABEMAのコメント欄やSNSでも「アンスポやろ」「なんでやねん」「嘘でしょ？」「ボールいってないやん」「ふざけるなって！」「レビューしてその判定はお笑いかよ」「審判さん大丈夫か？」「めっちゃ掴んでるやん」「怪我しそうなほど掴んでるのに？」など驚きや疑問の声が相次いだ。

疑惑の判定にもリズムを崩さず快勝を収めた日本代表。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、勝利に期待したい。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）