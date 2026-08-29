「次回W杯エース候補」「頼もしすぎる」日本代表FWが欧州で２戦連発弾！ファン＆現地メディアから称賛続々「またゴール決めたのか」「完全に波に乗ってる」
現地８月27日に開催されたカンファレンスリーグ予選プレーオフの第２レグで、フライブルクがマザーウェルとホームで対戦。４−１で快勝し、２戦合計７−２として本戦出場を決めた。
第１レグでは高打点のヘディングシュートを叩き込んで、フライブルク加入後初ゴールを奪った日本代表FW後藤啓介は、今回の第２レグでも目に見える結果を残す。
３−１とリードして迎えた68分からピッチに立つと85分、ボックス内で相手のクリアボールに反応。ワントラップから素早く左足を振り抜き、豪快にネットを揺らしてみせた。
これで２戦連発となった日本人ストライカーをドイツメディア『SPORTSCHAU』は、「第２戦で途中出場から再びゴールを決めた。冷静にボールを右隅に流し込んだ」と称賛する。
またSNS上では「次回ワールドカップエース候補」「着実に結果をだしていってるな」「またゴール決めたのか」「頼もしすぎる」「完全に波に乗ってる」といった声があがっている。
21歳の若きストライカーが新天地でどれだけ得点を積み重ねるのか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足で豪快に決めた！後藤啓介の２戦連発弾
第１レグでは高打点のヘディングシュートを叩き込んで、フライブルク加入後初ゴールを奪った日本代表FW後藤啓介は、今回の第２レグでも目に見える結果を残す。
３−１とリードして迎えた68分からピッチに立つと85分、ボックス内で相手のクリアボールに反応。ワントラップから素早く左足を振り抜き、豪快にネットを揺らしてみせた。
これで２戦連発となった日本人ストライカーをドイツメディア『SPORTSCHAU』は、「第２戦で途中出場から再びゴールを決めた。冷静にボールを右隅に流し込んだ」と称賛する。
またSNS上では「次回ワールドカップエース候補」「着実に結果をだしていってるな」「またゴール決めたのか」「頼もしすぎる」「完全に波に乗ってる」といった声があがっている。
21歳の若きストライカーが新天地でどれだけ得点を積み重ねるのか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足で豪快に決めた！後藤啓介の２戦連発弾