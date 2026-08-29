マザーウェル戦でまたしてもゴールを決めた後藤。（C）Getty Images

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　現地８月27日に開催されたカンファレンスリーグ予選プレーオフの第２レグで、フライブルクがマザーウェルとホームで対戦。４−１で快勝し、２戦合計７−２として本戦出場を決めた。

　第１レグでは高打点のヘディングシュートを叩き込んで、フライブルク加入後初ゴールを奪った日本代表FW後藤啓介は、今回の第２レグでも目に見える結果を残す。

　３−１とリードして迎えた68分からピッチに立つと85分、ボックス内で相手のクリアボールに反応。ワントラップから素早く左足を振り抜き、豪快にネットを揺らしてみせた。
 
　これで２戦連発となった日本人ストライカーをドイツメディア『SPORTSCHAU』は、「第２戦で途中出場から再びゴールを決めた。冷静にボールを右隅に流し込んだ」と称賛する。

　またSNS上では「次回ワールドカップエース候補」「着実に結果をだしていってるな」「またゴール決めたのか」「頼もしすぎる」「完全に波に乗ってる」といった声があがっている。

　21歳の若きストライカーが新天地でどれだけ得点を積み重ねるのか楽しみだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】左足で豪快に決めた！後藤啓介の２戦連発弾

 