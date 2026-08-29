新居に引っ越してきて早々、猫ちゃんに障子を破かれてしまった飼い主さん。そこで破れてしまった部分を取り除いてみたところ、430万表示を超える『風情溢れる光景』が見られることとなりました。そちらの光景には、「お外が見たかったのね」「これには猫ちゃんも大満足。匠の技が光ります」と、たくさんの温かいコメントが寄せられています。

【写真：猫に破られた『障子』→破れた部分だけきれいに切り取った結果…『可愛すぎる光景』】

朝、和室に行ったら障子が…

新しいおうちに引っ越した後は、できるだけきれいな状態を保っていたいところですが、猫ちゃんによって思わぬハプニングが巻き起こることに。そんな出来事がもたらした、『風情ある光景』が話題となっています。

その光景が投稿されたのは、Xアカウントの『サブよものおうち』。ある朝、飼い主さんが和室にやってくると、窓の障子に穴が開いていることに気づいたそう。

飼い主さんたちは1ヶ月ほど前にこの新居にやってきたところ。引っ越し早々、障子が破れていることに気づいた飼い主さんは思わず落胆の声が漏れてしまったといいます。

しかも、その数時間後には障子に開いていた穴がさらに広がっていたそう…。その光景に、飼い主さんは再び「あぁああ！！」と、絶望の声をあげてしまうのでした。

風情溢れるお部屋に大変身！

そこで飼い主さんは穴が開いてしまった和紙を取り除くことに。すると…別の日に、キジトラ猫の三郎くんがその前にちょこんと座っていたそう。

三郎くんと妹猫のよもぎちゃんは、お引越しする前のおうちで窓越しに外を見るのが楽しみだったそう。もしかしたら、窓の外を見たくてこっそり障子を破いてしまったのかもしれません。

引っ越し直後に思わぬハプニングを巻き起こした猫ちゃんたちですが、障子の枠から外を眺める猫ちゃんの姿からは、なんとも言えない風情を感じます。飼い主さんにとっては衝撃的な出来事だったものの、結果的にはさらに素敵なおうちになるきっかけとなったのでした。

こちらの投稿には、「猫専用窓ですね」と、素敵になったお部屋に絶賛の声が寄せられることに。また、「すごい！ここ以外に被害が無いなんて」というコメントには、「まだ全部破れるって気づいてない（笑）」と飼い主さんからの返信が書き込まれ、一抹の不安が温かい笑いを誘っています。

Xアカウント『サブよものおうち』では、そんなキジトラ兄妹の三郎くんとよもぎちゃんの、平和でほのぼのとした日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「サブよものおうち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。