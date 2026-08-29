来週の『風、薫る』“りん”見上愛、戦地から無事に帰ってきた“虎太郎”小林虎之介と再会
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」が8月31日〜9月4日に放送される。
【写真】哀しげな表情の虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第111回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第111回（8月31日放送）あらすじ
吾郎（甲斐翔真）の死後、直美は子育てと仕事に懸命に向き合っていた。ある日、りんのもとに虎太郎（小林虎之介）が訪ねてくる。戦地から無事に帰ってきたことを喜ぶりんだが、虎太郎は…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】哀しげな表情の虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』第111回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第111回（8月31日放送）あらすじ
吾郎（甲斐翔真）の死後、直美は子育てと仕事に懸命に向き合っていた。ある日、りんのもとに虎太郎（小林虎之介）が訪ねてくる。戦地から無事に帰ってきたことを喜ぶりんだが、虎太郎は…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。