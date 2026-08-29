トレーニングマシンの絶妙な隙間にフィットする猫。“数カ月に一度しか見られない”シュールな姿に、SNSでは「すっぽりとハマってる」「どうやってそこに登ったのw」など話題になっている。

【映像】マシンの隙間にフィットする猫（横から撮影した様子）

Xに動画を投稿したのは、ノルウェージャンフォレストキャットのシィクくん（6歳）の飼い主（@sheik_norwegian）。シィクくんはトレーニングマシンの絶妙な隙間にうつ伏せでしっかりとフィット。なんとも言えない表情を見せている。

これには飼い主も「びっくり、変なの、落ちないか心配…いろんな感情で笑っちゃいました」と思わず笑ってしまったという。

この“謎フィット”が見られるのは「数カ月に一度」で、「なぜかはわかりませんがたまに自分から乗るんですよね」とのこと。なぜかわからないものの、落ち着くからなのか、たまに自分から乗るのだそう。シィクくんだけが知っているベストポジションなのかもしれない。

動画を見た人からは「すっぽりとハマってるうううう」「どうやってそこに登ったのw」「真剣な眼差しすぎて」「寝てるのかと思ったらガン見でした笑」など爆笑のコメントが寄せられている。（『わたしとニュース』より）