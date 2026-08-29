2026年「いま一番面白い夏ドラマ」ランキング 第1位はキスマイ玉森主演作！
暑い夏の訪れとともにスタートを切った2026年夏ドラマの数々もそろそろ中盤戦！ 今回クランクイン！編集部では、2026年7月〜9月にかけて放送されている「夏ドラマ」から、読者が毎週楽しみにしている作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演した『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系）だった。
【写真】「いま一番面白い2026年夏ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年8月20日〜24日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、「いま一番面白い」と思っている作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。4002名から回答があった。
得票数1095票で、4人に1人以上が投票したことになる『マイ・フィクション』は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川正樹（玉森）が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まった。主題歌はKis‐My‐Ft2が歌う「My Affection」。
そのほか、玉森演じる伊川に手を差し伸べるシングルマザー・二宮由梨を森川葵、伊川の妻・伊川真弓を宮澤エマ、伊川を追う謎の男・津村大輔を野村周平が演じた。
ほかのドラマよりひと足早く23日に最終回を迎えた本作。投票者からは「主演の玉森裕太くんをはじめ、キャストの皆さんの演技力に振り回されっぱなしです！」「お話の展開が読めず、毎話衝撃的で考察せずにはいられず何度も見返しが止まりません」「第1話から考察が始まり、ずっと目が離せずこんな毎回楽しみなドラマは初めて」「毎話付箋回収されても謎だらけで久々に次が待ち遠しいと思う素晴らしい作品」といった声が寄せられている。
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今回の結果は、クランクイン！が2026年8月20日〜24日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、「いま一番面白い」と思っている作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。4002名から回答があった。
そのほか、玉森演じる伊川に手を差し伸べるシングルマザー・二宮由梨を森川葵、伊川の妻・伊川真弓を宮澤エマ、伊川を追う謎の男・津村大輔を野村周平が演じた。
ほかのドラマよりひと足早く23日に最終回を迎えた本作。投票者からは「主演の玉森裕太くんをはじめ、キャストの皆さんの演技力に振り回されっぱなしです！」「お話の展開が読めず、毎話衝撃的で考察せずにはいられず何度も見返しが止まりません」「第1話から考察が始まり、ずっと目が離せずこんな毎回楽しみなドラマは初めて」「毎話付箋回収されても謎だらけで久々に次が待ち遠しいと思う素晴らしい作品」といった声が寄せられている。