◇イングランド・プレミアリーグ第2節 マンチェスターC 4―1 クリスタルパレス（2026年8月28日 ロンドン）

マンチェスター・シティーのノルウェー代表FWハーランド（26）が28日、敵地クリスタルパレス戦で今季初ゴールを含む2得点と活躍。丸刈り風のニューヘアスタイルとなって開幕2連勝に貢献。2シーズン連続得点王へ向け上々の滑り出しを見せた。

ハーランドは注目を集めた今夏のW杯で7得点。ノルウェー代表を8強進出に導くなど大活躍。短いオフシーズンの間にはトレードマークの長い金髪を「心機一転の時だ」と“断髪”を決断。短く刈り込まれた髪形に生まれ変わると、ネットから「想像してなかった」「最高」「似合ってる」「衝撃的」だと日本でも話題になった。

心機一転臨んだボーンマスとの開幕戦ではフル出場し、シュート5本を放ちながらも不発。チームは2―1と逆転で白星発進を飾ったが、不本意な結果に終わった。

このクリスタルパレス戦でも先発出場すると前半17分、巧みな動き出しから先制弾。左からのクロスをバックステップしながら高い打点のコースを狙ったヘディングシュートでネットを揺らし今季初ゴール。右手で涼しくなった頭を触る“パフォーマンス”を見せ、少し照れくさそうな笑顔を浮かべた。

さらに3―1とリードした後半39分には、この日2点目となるダメ押し弾。左の角度のない位置から左足一閃。今度は豪快なシュートでニアサイドを破り、開幕2連勝に貢献した。

試合後、ハーランドは「プレシーズンが短かった。ラヤン（シェルキ）なんて5週間前にW杯に出場してた。試合を重ねるごとに調子を取り戻していくだろうし、あとはもう数試合こなすだけだ。監督が新しくなり数人の新加入選手も加わったけど、やるべきことは分かっている。今のシステムを信頼しなければならない」と、まだまだ“本調子”ではないが良い結果を残せたことを喜んだ。