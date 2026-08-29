『Ｔシャツが乾くまで』“容疑者”集合のミステリー展開→衝撃ラストにネット騒然「どうなるの?!」「元カレ?!」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が28日に放送され、ミステリーを彷彿とさせる展開から衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「本当これどうなるの?!」「誰、誰なの?! 元カレ?!」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】第8話ラストに人気俳優がサプライズ登場！
充（松山ケンイチ）とあずさ（夏帆）の“第3金曜日の真実”を知った咲子（蒼井）は、スマホだけを持って家を飛び出してしまう。
充は翌日になっても帰らない咲子を心配し、喫茶「ひこうき」に樹生（中島歩）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）を集める。充は店員の直人（高橋文哉）も含めた4人に“咲子について教えてほしい”と頼みつつ「皆さんもまだ、隠してることあるんじゃないかなって…」と切り出す。
それぞれの立場から語られる咲子像。樹生が「あの人、たぶん“爆弾”抱えてますよ」と言い放ち、千鶴は「一言でいうと“飽き性”だね」と証言する中、宮内は咲子の家出について「突発的な行動だと思うんですよ」と分析する。
充が探偵のように樹生たちから話を引き出し、咲子の内面や行き先を解き明かそうとする中、宮内は咲子が亡くなっている可能性を示唆。充が思わず涙をこぼすと、集まっていた4人は、咲子から無事を知らせる連絡があったことを打ち明ける…。
そんな第8話のラストでは、波打ち際で佇む咲子の姿が映し出される。そこに小さな男の子と女の子が笑顔で駆け寄ってくる。笑顔で二人を抱き止める咲子。子どもたちと親しげに言葉を交わす彼女に向かって、遠くから謎の男が「咲子！」と呼びかける。咲子は、男に笑顔で手を振るのだった…。
咲子が楽しそうに男や子どもたちと過ごす様子が描かれて第8話が幕を下ろすと、ネット上には「序盤とはまた違ったミステリー感を出すやん…」「なんか急にミステリーな空気に。おもしろすぎるよ」「どう着地させるつもり？？」「いや、本当これどうなるの?!」といった反響が続出。さらに謎の男役で井ノ原快彦がサプライズ登場すると、ネット上には「え?! イノッチ?! 誰、誰、誰なの?! 元カレ?!」「さっちゃんとどういう関係性？」などの投稿も集まっていた。
【写真】第8話ラストに人気俳優がサプライズ登場！
充（松山ケンイチ）とあずさ（夏帆）の“第3金曜日の真実”を知った咲子（蒼井）は、スマホだけを持って家を飛び出してしまう。
それぞれの立場から語られる咲子像。樹生が「あの人、たぶん“爆弾”抱えてますよ」と言い放ち、千鶴は「一言でいうと“飽き性”だね」と証言する中、宮内は咲子の家出について「突発的な行動だと思うんですよ」と分析する。
充が探偵のように樹生たちから話を引き出し、咲子の内面や行き先を解き明かそうとする中、宮内は咲子が亡くなっている可能性を示唆。充が思わず涙をこぼすと、集まっていた4人は、咲子から無事を知らせる連絡があったことを打ち明ける…。
そんな第8話のラストでは、波打ち際で佇む咲子の姿が映し出される。そこに小さな男の子と女の子が笑顔で駆け寄ってくる。笑顔で二人を抱き止める咲子。子どもたちと親しげに言葉を交わす彼女に向かって、遠くから謎の男が「咲子！」と呼びかける。咲子は、男に笑顔で手を振るのだった…。
咲子が楽しそうに男や子どもたちと過ごす様子が描かれて第8話が幕を下ろすと、ネット上には「序盤とはまた違ったミステリー感を出すやん…」「なんか急にミステリーな空気に。おもしろすぎるよ」「どう着地させるつもり？？」「いや、本当これどうなるの?!」といった反響が続出。さらに謎の男役で井ノ原快彦がサプライズ登場すると、ネット上には「え?! イノッチ?! 誰、誰、誰なの?! 元カレ?!」「さっちゃんとどういう関係性？」などの投稿も集まっていた。