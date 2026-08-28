愛犬に1日360度カメラをつけてみたという飼い主さん。ユーモアあふれる光景が続く中、お風呂場で体を洗っている時の姿が〇〇に……！？衝撃的な姿はSNSで78万回以上再生されるほど話題になり、「朝から爆笑ww」「可愛すぎていつでも見れる……」といった声が寄せられました！

【動画：360度カメラを『犬につけてみた』結果→1日撮影を続けていたら、お風呂場で…とんでもない変身】

Instagramアカウント「うみが食べるだけ(@umitabe_chan)」さまに投稿されたのは、チワワの「うみ」ちゃんに360度カメラをつけてみた日の記録です。

この日、飼い主さんはうみちゃんに360度カメラを装着させて、どんな映りになるのか、どんな過ごし方をしているのか見てみることに。

すると、基本的に頭が大きく映り、なんだか新種のかわいらしいモンスターのように映ったといううみちゃん。

水を飲むときは、舌が大きく映るため、よりユニークな姿が映っていたそうです。

️散歩終わりにお風呂へ

そして、お散歩が終わると、そのままお風呂場へ。「足を洗うよ」と言われつつも、全身をシャンプーしてもらうことになったそうです。

シャンプーが始まると、頭にのったモコモコ泡が大きく映り、なんだかファンタジー映画に出てきそうなキャラクターのように！うみちゃんは、シャンプーが苦手なのかちょっぴり憂鬱そう（笑）

そして、この日はパックをして毛艶を良くしようと考えていた飼い主さん。

そして、徐々にパックの面積が広くなっていくと……

️まさかすぎる姿が話題に！

なんだか、何かに似ているような気がしてくる、うみちゃんのパック姿。全身にパックを塗り終わると、その姿が！

なんと、360度カメラの効果も相まって、うみちゃん、ヨーダにそっくりな姿になったのです！

全身は緑色になり、360度カメラによって頭は大きく、耳が垂れ耳に見えるような映りになったことで、ヨーダのようになったうみちゃん。

そんなうみちゃんの衝撃的な姿には、「ヨーダうみちゃん可愛い♡」「かわいいいいい！！！」「可愛すぎて…面白くて…何回も見ちゃいます♡♡」「何度でも観てられます！」といった声が殺到しています。

そんなうみちゃんの普段のかわいらしい姿は、Instagramアカウント「うみが食べるだけ(@umitabe_chan)」さまにて紹介されています。

うみちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うみが食べるだけ(@umitabe_chan)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。