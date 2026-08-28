プールにやってきたワンコが足をすべらせた時に見せた「顔面ダイブ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で94万2000回再生を突破し、「コントかな？ｗ」「見た瞬間笑ってしまった」といったコメントが寄せられています。

【動画：プールに来た犬たち→水の中をのぞき込んでいたら、足をすべらせて…コントのような『顔面ダイブ』】

後ずさり→踏み外して足がズルッ

Instagramアカウント「ine_chan_ti」に投稿されたのは、プールにやってきた柴犬の「いね」ちゃんと、弟のシベリアンハスキー「うみ」くんのお姿。スロープで、いねちゃんはプールに入るかどうか迷っているようです。

川では泳ぐといういねちゃんですが、プールにはあまり気が乗らないご様子。離れようと後ずさりすると、いねちゃんはズルッとスロープを踏み外してしまいます。焦ったいねちゃん、必死でスロープに上がり、プールを後にします。

まさかのプールへ「顔面ダイブ」

いねちゃんと入れ替わるように、颯爽とプールのそばにやってきたうみくん。しかしすぐにスロープを踏み外し、後ろ足が水についてしまいますが、うみくんはあまり気にしていないよう。

この時は入れませんでしたが、慣れた頃、うみくんは改めてプールのそばにやってきます。すると再びスロープを踏み外し、今度は顔面から水中に突っ込んでしまいます。明らかに焦っているうみくんですが、必死の犬かきで水から顔を出すことに成功。

「まるでコント」なプールサイド

飼い主さんによると、うみくんは「お腹が濡れても大丈夫になったけど、泳ぐまではいかない」のだそう。そんな中起きた豪快すぎる「顔面ダイブ」に、飼い主さんも思わず笑ってしまいます。

ビックリしたうみくんは、ブルブルして大量の水しぶきを飛ばした後、そそくさとプールから去っていきます。プールにチャレンジして「まるでコント」な行動を見せてくれた、いねちゃんとうみくんなのでした。

投稿には「コントかな？ｗ」「見た瞬間笑ってしまった」「押すなよ押すなよ～のお約束的な感じにも見えるｗ」「必死なのに笑える」「笑いの神様降りてる」「めんこいワンズ」といったコメントが寄せられています。

いねちゃんとうみくん達の賑やかな日常は、Instagramアカウント「ine_chan_ti」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ine_chan_ti」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。