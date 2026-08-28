◇オートバイレースの世界最高峰MotoGP2026年シーズン第13戦アラゴンGP(28日-30日/スペイン・アラゴン)

長く小椋藍選手を追っているライター遠藤智が見どころを紹介します。

第12戦イギリスGPを終えて年間ランキング3位につける小椋藍選手は、28日にスペイン・アラゴン州アルカニス郊外のモーターランド・アラゴンで開幕する第13戦アラゴンGPを欠場します。

27日、藍選手が所属する「SuperFile Trackhouse MotoGP Team」が発表しました。

第12戦イギリスGPを終えて帰国した藍選手はバイクトレーニング中に左手親指を骨折しました。第13戦アラゴンGP出場に向けて患部をギプスで固定し、超音波骨折治療などを続けてきましたが、出場できる状態までは回復せず。27日、バルセロナの病院で手術を受けました。

これまで多くのGPライダーの手術を手がけてきたミル医師は、骨折している部分を固定。骨折した箇所は順調に回復していましたが、復帰の時期を早めるための手術となりました。

手術を受けた藍選手は、28日には退院。週明けに回復状況を確認する検査を受け、順調ならリハビリを開始する予定です。

2週間後(9月11日-13日)に開催される第14戦サンマリノGPに出場できるかどうかは現時点では未定です。

©NTV/記事執筆:遠藤智